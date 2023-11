Jak přelstít Němce a přežít. Prožijte s Mašíny dramatickou cestu za svobodou

Rozhovory s aktéry

Mapa z časopisu

„Jedinou mapu jsme měli vytrženou z časopisu, která byla generální, ukazovala, jak ty dálnice jsou rozložený, a silnice, který vedou na sever do Berlína. Josef Mašín o událostech 3. října 1953

Chyba s jízdenkami

„Vašek (Švéda) šel koupit pět jízdenek a to myslím byla chyba. Kupoval jich pět, neměl správný německý přízvuk. Koupil pět jízdenek, a když mu je prodala, tak samozřejmě zdvihla telefon a zavolala policistům, že tady byl nějakej chlap, kterej pořádně neumí německy a vypadal jako bezdomovec. Tak jim řekla, že máme jízdenky do Uckra. Když jsme tam přijeli, tak už tam na nás čekali. Já s Janatou jsme byli trochu pomalejší, když jsme vlezli do tý haly, tak bráchové a Švéda stáli v levým rohu, v pravým stálo deset ozbrojených policistů a měli tam velitele. Pořád křičel na Mašíny, pak i na nás, Hände hoch [ruce nahoru]. Milan Paumer o událostech 9. a 10. října 1953

Přestřelka na nádraží

„My jsme si s Janatou stoupli před bráchy Mašínovy, tak jsem začal vystrkovat ruce, a najednou bác a já koukám, dva policajti, kteří stáli v první řadě, šli k zemi, položili se a začala z nich téct krev. Uvědomil jsem si, že všichni, jak policie, tak bráchové, všichni běželi ke dveřím, snažili jsme se dostat ven. Janata byl přede mnou a u východu doprava šly schůdky dolů, Mašínovi běželi po levý straně, já vyběhl hned za Janatou a my běželi doprava. Janata, když seběhl ze schůdků, utíkal. Tam byla tma, ten se mi hned ztratil a pak slyším, jak někdo zleva křičí, Zbyňku, Milane, tady jsme. Tak jsem šel doleva a teď zase slyším, tady jsme! Tak jsem tam přišel a kluci se mě ptali, kde je Janata, já říkám, hele, on byl přede mnou, ale zmizel. Hned jsme se dali zase do poklusu a vydali jsme se ze stanice dál, zase do polí. Tak jsem si ještě tak říkal, tohle opravdu bylo blízko smrti. Milan Paumer o událostech 10. října 1953

Obklíčení v lesíku

„Když jsme z tý vesnice utíkali, tak to už ta policie jela za náma. Jela za náma autem a motocyklama, stříleli po nás a my stříleli taky po nich. Překročili jsme jednu silnici a překročili jsme jedno pole, tam jezdily autobusy, nákladní auta naplněný policajtama. Tam nás obklíčili, to bylo u vesnice Waldow, obklíčili nás v malém lesíku, tam bylo dvanáct set těch policistů, to byl lesík asi tak dva hektary velkej a dvanáct set policajtů kolem takovýho lesíka, to bylo dost hustý. Tam postřelili Vaška Švédu. Oni stříleli po nás, přestože nevěděli, kde jsme byli. Oni stříleli naslepo a při tom střílení naslepo postřelili Vaška. Prostřelili mu ruku, vyšlo mu to vzadu, on nemoh jít, on krvácel těžce, tak tam ležel asi dvě hodiny bez pomoci. Josef Mašín o událostech 16. října 1953

Rozloučení se Švédou

„Otázkou však bylo, co udělat s Václavem Švédou. Měl prostřelenou pravou ruku od předloktí až po rameno. Po té ztrátě krve byl tak sláb, že když chtěl jít na malou stranu, tak se o sebe neuměl postarat. Milan a já jsme jej u toho museli podpírat. Vašek tedy ležel mezi námi na zemi a rozhodnul se, že tam zůstane. Všem bylo jasné, že s námi dál jít nemůže. Prosil nás, abychom se postarali o jeho rodinu, dostaneme-li se do Berlína. Ptali jsme se ho, zda chce, abychom jej zastřelili, nebo zda to udělá sám. Bylo to poprvé, co odmítnul, a později to udělal znovu. Nakonec jsme se s ním rozloučili. Josef Mašín o událostech 17. října 1953

Ledová zima

„Byla taková zima, že jak jsme dýchali, tak pára od našeho dechu zamrzala před naším obličejem na větvičkách suchého klestí. Byl to bílý led, usazený na těch větvičkách, které ráno, když šlo pomalu slunce, tak na tom slunci to roztávalo a kapalo nám to na obličej. Neměli jsme ani možnost se pohnout a kapky si setřít z obličeje. Bylo to jak čínské mučení. Josef Mašín o událostech 18. října 1953

Postřelený Paumer

„Milan ze začátku nevěděl, že je raněn. Teprve po několika minutách, když jsme běželi podél železnice, jsme se jej ptali, jestli náhodou není postřelen, a on říkal, že si myslí, že ano. Radek (Ctirad) se ho ptal kde a on na to odpověděl, že cítil něco jako úder do břicha, nikoliv průstřel. Radek mu břicho prohmatal, našel díru, a dokonce do ní strčil prst. Milan začal myslet na to nejhorší a řekl: ‚Já vím, že jsem teď na řadě.‘ a nechtěl jít dál. Dokonce tvrdil, že nemůže dál utíkat. Když se nakonec přece jen rozběhl, tak bylo slyšet šplouchání krve v břiše. Josef Mašín o událostech 31. října 1953

O příběhu odbojové skupiny vypráví i aktuálně promítaný film Bratři, který natočil režisér Tomáš Mašín.

„Cílem bylo vytvořit film na základě příběhu, který se zásadním způsobem dotýká moderních československých dějin a zachycuje mladého člověka pod tlakem agresivní moci. Já ho vnímal tak, že je především o rodině, o mladých lidech, kteří jsou zahnaní do kouta, postaveni na hranu, je jim sebrána svoboda a musí se nějak rozhodnout,“ popsal režisér Tomáš Mašín v rozhovoru pro Aktuálně.cz.