GIBS obvinila tři dozorce, kteří hlídali Fajada. S jejich telefony měl volat do Libanonu i USA

před 10 minutami

Fajáda zadrželi na základě amerického zatykače čeští policisté v dubnu 2014. USA tvrdily, že chtěl prodat kokain a zbraně.

Praha - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila tři dozorce z pankrácké věznice ze zneužití pravomoci. Libanonci Alímu Fajádovi, který byl ve vazbě, údajně půjčovali mobil a umožnili mu telefonovat.

Serveru Neovlivni.cz to potvrdil mluvčí inspekce Ivo Mitáček. Fajád byl v únoru 2016 propuštěn výměnou za pětici Čechů, unesených v Libanonu. O jeho vydání žádaly Spojené státy.

Právě při vyšetřování únosu Čechů policie na Fajádovy telefonáty z věznice přišla. Volal prý do Libanonu i USA. Podle zdroje serveru nebylo těžké zjistit, jak se to stalo. "Přece jen přístrojů, z nichž se na Pankráci volá opakovaně do Libanonu, není příliš mnoho," uvedl. Kvůli únosu ale nakonec nikdo obviněn nebyl.

"Vyšetřovatel GIBS trestně stíhá celkem tři příslušníky VS ČR (1 bývalý, 2 sloužící) z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, když porušili své služební povinnosti vůči jedné vězněné osobě. Podstatou bylo umožnění telefonování v době a situaci, kdy to není povoleno," sdělil serveru Mitáček.

Fajáda zadrželi na základě amerického zatykače čeští policisté spolu s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem v dubnu 2014. Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně agentům amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC. U Fajáda a Marabího ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vydání do USA zamítl, v případě Jabera z Pobřeží slonoviny rozhodl o vydání do USA.

Podle některých médií Pelikán ve vazbě Fajáda osobně navštívil a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci ale později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu vyjednal.

Pětice Čechů zmizela v Libanonu v červenci 2015, propuštěni byli v únoru 2016. V den, kdy se vraceli do vlasti, byl z české vazby propuštěn Fajád. Pelikán nevyhověl žádosti USA o jeho vydání, prý i s ohledem na zpravodajské informace. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Libanonský soud ho později osvobodil.