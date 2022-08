V Česku je opět tropické horko. Proč je fotka u tohoto článku problém?

Zprávy o vlnách veder v médiích mnohdy doprovázejí fotografie šťastných lidí u bazénu. Takový vizuální doprovod ale podle zakladatele projektu Fakta o klimatu Ondráše Přibyly může jen napomáhat k nesprávnému pochopení projevů klimatické změny u veřejnosti. "Fotky lidí, kteří jsou z vedra unavení a omývají si hlavu, mohou komunikovat vlnu veder mnohem lépe," uvádí pro Aktuálně.cz.

Stejně tak u mediálních výstupů o klimatické změně nepovažuje za vhodný vizuální doprovod fotografie ledních medvědů plujících na kře, jako například v začátcích používala environmentální organizace Greenpeace.

"To dříve způsobilo jen to, že si lidé mysleli, že klimatická změna je něco vzdáleného. Něco, co se nás netýká," podotýká v rozhovoru fyzik Přibyla, který vede projekt Fakta o klimatu. "Lední medvědy potkáme tak možná v zoo, kde kry nejsou, a Arktida je daleko," dodává.

Mediální texty o vlnách veder, suchu či neúrodě by podle něj měly doprovázet fotografie, které skutečně zobrazují, co lidé ve zmíněných situacích zažívají. "Když se projdete městem v době veder, tak to zásadní, co člověk vnímá, nejsou rozesmátí lidé, ale je to vedro, které sálá ze všech míst a nutí lidi opouštět město," zdůrazňuje Přibyla.

Na základě jeho zkušeností již veřejnost začíná klimatickou změnu chápat jako fenomén, se kterým se v životě blíže setkávají. "Myslím, že teď už se začíná objevovat silný, někdy vědomý, jindy podvědomý strach z toho, co klimatická změna znamená, bezmoc z toho, co s ní můžeme udělat a jakým způsobem můžeme zastavit oteplování, které se projevuje vlnami veder, povodněmi a tak dále," uvádí fyzik.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Přibyla dále uvádí, jakým způsobem by média mohla lépe pokrývat téma klimatické změny.