Obrazem: "Ukrajina - štít Evropy." V Praze ukázala zničenou ruskou vojenskou techniku

Vlivem dešťů z minulého týdne z Česka na několik dnů zmizelo půdní sucho, především v horní vrstvě do 40 centimetrů. Tři nejhorší stupně jsou jen na dvou procentech území. Sušší zůstává pouze nejzápadnější část Čech, Brno a okolí a Bruntálsko a Krnovsko, vyplývá z informací zveřejněných na webu projektu Intersucho. S ohledem na předpověď na dalších deset dnů a výhled na další týdny však meteorologové předpokládají, že se sucho bude opět rozšiřovat na velkou část území.

V mnohých oblastech především v Čechách je půda v současnosti silně nasycená. Konec června a prvních deset dnů v červenci bylo velmi deštivých. V některých místech v Čechách minulý týden napadlo až 100 milimetrů srážek, na východě Moravy to bylo 25 až 50 milimetrů, což dokázalo půdu do jednoho metru podle webu slušně dosytit. Avšak v nížinách na jižní Moravě a v Polabí napršelo převážně jen do deseti milimetrů.