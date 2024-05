Ubytování v Chorvatsku letos zdražilo nanejvýš o jednotky procent, vede Istrie

Za ubytování v Chorvatsku letos turisté na letní dovolené vydají přibližně stejnou částku jako loni, některé hotely zdražily nanejvýš o jednotky procent. S ohledem na blízkou vzdálenost, asi osm hodin jízdy autem či autobusem, vede mezi Čechy Istrie. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci Asociace cestovních kanceláří, Chorvatského turistického sdružení a cestovní kanceláře Čedok.

Ubytování na Istrii mají už některé české cestovní kanceláře naplněné ze 70 procent. Stále je podle nich více klientů, kteří na dovolenou do Chorvatska pojedou autem.

"Chorvatsko zůstává i nadále pro Čechy oblíbenou destinací. Doposud jich přicestovalo jen od začátku roku (do poloviny května) více jak 17 tisíc, což je o 11 procent více než ve stejném období minulého roku," uvedl ředitel Chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačić.

Z pohledu počtu přenocování byli Češi podle Mlačiče v minulém roce opět pátou nejčastější turistickou skupinou, která do Chorvatska jela. Celkově tam strávili 5,5 milionu nocí, což bylo o 2,3 procenta více než v roce 2019 před pandemií covidu-19. S cestovní kanceláří tam pak dovolenou strávilo 26 procent Čechů. Nejčastěji loni do Chorvatska přijížděli Němci, následovali Slovinci, Rakušané a Poláci, uvedl Mlačić.

"K dnešnímu dni máme v rezervacích na dovolenou v Chorvatsku dvacet tisíc osob, což je ve srovnání ke stejnému dni roku 2019 nárůst o 65 procent a ve srovnání s loňským rokem o 25 procent," řekl mluvčí cestovní kanceláře České kormidlo Aleš Kotek.

Na Makarské riviéře, která je podle něj rovněž oblíbenou lokalitou Čechů, má cestovka kapacity obsazené z asi 60 procent. "Autobusovou dopravou odbavíme zhruba 35 procent klientů, zbytek volí vlastní dopravu. Oproti minulým sezonám u nás prakticky zmizela poptávka po vlakové dopravě," doplnil.

Vyšší poptávku než loni eviduje také cestovní kancelář Travel Family. "Chorvati do začátku letní sezony stihnou dodělat úseky dálnice, které se v průběhu zimy opravovaly. Z tohoto ohledu by průjezdnost silnic a dálnic měla být v pořádku. Hraniční kontroly také zmizely, průjezd je tedy bez průtahů. Jediným dopravním uzlem, kde se tradičně tvoří kolony, je nájezd na dálnici za Záhřebem - Lučko," řekla produktová manažerka pro Chorvatsko Lenka Laus.

Zhruba dvě pětiny klientů cestovní agentury Invia v Chorvatsku volí tříhvězdičkové hotely, u čtyřhvězdičkových hotelů je to 32 procent a v případě dvouhvězdičkových pětina. "Ve vzdálenějších jižnějších oblastech, jako je Dalmácie, je ještě relativně široká nabídka ubytovacích kapacit na léto," uvedla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Zastupující ředitel cestovatelského portálu Slevomat Matěj Dvorský uvedl, že v mají Češi v oblibě také apartmány, které se nacházejí do půl kilometru od moře.

Češi mohou podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové využít také přímých letů do Dubrovníku, Splitu a Zadaru. Let trvá asi hodinu. "Aktuálně pozorujeme trend Čechů i Slováků jezdit do Chorvatska na kratší pobyty, například na prodloužené víkendy," uvedla.

Ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pešek v pondělí uvedl, že konzulární jednatelství bude mít letos Česko otevřená ve Splitu od 15. června do 30. září, v Rijece od 1. července do 31. srpna a v bulharském Burgasu také mezi 1. červencem a 31. srpnem. Čeští policisté budou podle něj hlídkovat v chorvatských městech Omiš, Vodice a Šibenik.