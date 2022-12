Den v "Zemanově": Sliboval modré z nebe a skutek utek, tvrdí o prezidentovi místní

V Lišanech na Lounsku opanoval poslední prezidentskou volbu Miloš Zeman. Naprosto drtivě. Dnes nejčastěji sympatizují s Andrejem Babišem, ale blížící se volby je prý příliš nezajímají. V přímé volbě totiž mnoho smyslu nevidí. Podíl na jejich skepsi má právě i Zeman, který sem po vítězných volbách přijel na prezidentskou návštěvu poděkovat. Ale místní se v něm zklamali.

Lišany leží v rovinaté krajině mezi Žatcem a Postoloprty. Kousek odsud se klikatí řeka Ohře a severně od obce probíhá nedostavěná dálnice D7 do Chomutova. Vesnice o 40 venkovských domcích, fotbalovém hřišti, nádražíčku, bytovce na okraji a zhruba 150 obyvatelích. Na návsi zamrzlá požární nádrž a kaple z červených cihel. Poblíž v trávě leží robustní kámen s pamětní deskou. Upozorňuje na lípu, kterou zde místní vysadili u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana. V minulých prezidentských volbách, bezmála před pěti lety, tady nynější hlava státu získala ve druhém kole mimořádných 94 procent hlasů.

Za tak drtivou podporu přijel Zeman místním v červnu 2018 osobně poděkovat. "Milí moji. Jak jinak říkat lidem, kteří mi dali devadesát čtyři procent hlasů," obracel se tehdy Zeman na přítomné. Podporu skoro celé obce si získal díky tomu, že slovy místních "cítil s normálními lidmi" a "říkal všechno otevřeně".

Za měsíc půjdou Češi k volbám znovu. V názoru na Zemanova nástupce však tak rozhodní nejsou. "Moc mě to nezajímá, ale asi to hodím Babišovi," odpovídá muž oblečený v montérkách a pracovní bundě. Jmenuje se Karel. Odskočil si koupit do obchodu na návsi dopolední svačinu.

O volebních preferencích místních lidí mnohé napoví největší zaměstnavatel v obci: vepřín Animo Žatec patřící do skupiny Agrofert Andreje Babiše. Nynějšího prezidentského kandidáta. Sympatie mu Lišanští projevují ze všech devíti soupeřů nejvíce. "Myslím, že to vyhraje. Za něj jsme se měli lépe. Neříkám, že dělal všechno stoprocentně, ale tahle vláda je horší. Navíc ho člověk už tak nějak zná, o dalších kandidátech toho moc nevím," svěřuje důchodkyně před bytovým domem kousek od oploceného areálu plného traktorů a dalších zemědělských strojů. Zemědělstvím se živí většina obce.

Známost. To byl slovy postarší ženy v růžové bundě jeden z hlavních faktorů, proč před pěti i deseti lety dala hlas Zemanovi. Věděla, jaké měl dříve politické názory a souhlasila s nimi. Na dotaz, co konkrétně by z kroků nebo myšlenek současného prezidenta vyzdvihla, odvětí, že si takhle narychlo nevzpomene.

"I ta Nerudová by možná byla dobrá prezidentka, já jsem o ní ale nic moc neslyšela, nemám na to čas," hodnotí seniorka. Zato generál Petr Pavel jí sympatický není. Domnívá se, že by měl zůstat u armády a neplést se do politiky.

Můj muž je "Babišák", já mám teď jiné starosti

Víc času na vybavování žena nemá. Potřebuje otevřít garáž stlučenou z dřevěných prken a zamčenou visacím zámkem. V obci moc peněz není, to je vidět na první pohled. Většina domů na návsi má zašedlé, oprýskané fasády. V jednom z koutů stojí velká chátrající budova s nápisem hostinec. Svému účelu přestala sloužit, když místní začali chodit pro levnější pivo do obchodu provozovaném Vietnamci.

Starosta Miroslav Lešák ani nepočítá s tím, že by ji obnovili. Nejsou na to peníze a v obci se 150 obyvateli by se jim podle něj dnes už hospoda finančně nevyplatila.

Lidé jsou tady obecně skeptičtí k tomu, že by se mohlo něco zlepšit. Prezidentská volba je proto ani moc nezajímá. Nejčastěji vyslovují názor, že o kandidátech kromě Babiše skoro nic nevědí ani si o nich sami nic nezjišťují. Potvrzuje to třeba maminka tlačící kočárek do kopce od návsi k bytovce.

"Můj muž, to je Babišák, tam je to jasné, koho bude volit. Já ještě váhám, mám teď úplně jiné starosti," pokyvuje hlavou mladá žena směrem k dítěti v kočárku. Stejně jako důchodkyně před garáží prozrazovat jméno nechce.

Na skepsi místních k nadcházejícím volbám má určitý podíl právě i Miloš Zeman. Na obecním úřadě stále vzpomínají, jak výjimečné bylo sedět v jedné místnosti z prezidentem. Pro tak malou obec to byl zážitek. Zeman jim tenkrát slíbil, že se bude snažit Lišanům pomoci, zmiňoval třeba výstavbu bioplynové stanice. Tu chtěla kdysi zbudovat v areálu prasečáku společnost Animo, z plánů ale sešlo. Ani ke konci Zemanova působení na Hradě se s projektem nepohnulo.

"Mně jsou tyto volby jedno. Co Zeman nasliboval, to se stejně nesplnilo. Tady u toho stolu sliboval skoro modré z nebe," vypráví starosta v budově obecního úřadu. "Třeba že do obce přivede plyn, udělá bioplynku. Komunikovali jsme pak s prezidentskou kanceláří, ale skutek utek. Jeho návštěva byla prostě politický tah," shrnuje starosta zvolený za ČSSD, který byl v té době zastupitelem. V letošních komunálních volbách zde krom sociálních demokratů postavili kandidátku už jen komunisté.

Obec hospodařící s třímilionovým rozpočtem by postavit bioplynovou stanici na vlastní náklady nezvládla. Nejviditelnější investicí za posledních pět let bylo dětské hřiště.

Poté, co ani návštěva prezidenta další život ve vesnici nijak nezměnila, ztratili lidé v přímé volbě smysl. Redakce požádala o reakci na kritiku mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, ale do vydání textu neodpověděl.

Babiše volit nebudeme

Je pět stupňů pod nulou a před dalším z bytových domů stojí skupinka mladších lidí. Opravují auto a navzájem si přitakají, že mezi prezidentskými kandidáty nikdo dobrý není. Šestatřicetiletý Michal přiznává, že před pěti lety volil Zemana, i jeho však zklamal. Jako důvod zopakuje to, co říkal starosta.

"Byl jsem blbej. Když tu pan Zeman byl, sliboval, že udělá na prasečáku bioplynku a nic se nestalo. Teď bych to viděl na paní Nerudovou. Jak jsem ji sledoval, ta v makovici má," usmívá se. Babiš je pro něj nevolitelný kvůli svým kauzám. Přál by si, aby probíhající soud kvůli dotaci Čapímu hnízdu prohrál. "Jsem asi jediný, kdo si to myslí," dodává.

"Já ho taky nevolila, vole," oponuje mu mladá žena. Na rozdíl od Michala ona neví, koho si vybrat. Představovala by si výraznější, známější osobnost.

Zakladatel Agrofertu a bývalý premiér Andrej Babiš se v obci po svém vstupu do politiky těšil velké podpoře. V roce 2013 jeho hnutí ANO získalo ve sněmovních volbách skoro 40 procent, v roce 2017 dokonce ještě o dvacet procent víc. Loni mu podpora o něco klesla, hlas mu dala polovina voličů. Na druhém místě se s 27 procenty umístilo SPD Tomia Okamury, třetí byla s osmi procenty koalice Spolu.

