Foto: Show plná výbuchů, laserová bitva a noční pokusy. Takováto věda baví každého

V Itálii byl zatčen Němec Reinhard Doring Falkenberg (75), jehož 16 let hledaly chilské úřady kvůli obvinění z únosu. Toho se měl dopustit v 70. letech minulého století, kdy žil s dalšími německými emigranty v osadě zvané Colonia Dignidad, využívané i chilským diktátorem Augustem Pinochetem k věznění a mučení odpůrců jeho režimu. Dnes soud v italské Florencii zamítl Falkenbergovo odvolání proti zadržení, Němec tak zůstává ve vazbě a hrozí mu vydání do Chile. Informovala o tom agentura ANSA.

Falkenberg utekl z Chile v roce 2005 a poté žil v německém městě Gronau. Zatčen byl koncem minulého týdne v hotelu na italském pobřeží nedaleko města Pisa, kam vyrazil se zájezdem německých seniorů. Podle italských médií cestoval s doklady na své jméno, netušil, že by mohl být zatčen. To se stalo poté, co policie podle seznamu hotelových hostů zjistila, že je na něj v Chile vydán zatykač.

Doring Falkenberg byl v 70. letech jedním z blízkých spolupracovníků dalšího německého emigranta Paula Schäfera, který enklávu Colonia Dignidad (Osada Důstojnost) počátkem 60. let minulého století poblíž města Parral, asi 350 kilometrů jižně od chilské metropole, založil a posléze vedl. Navenek byla osada prezentována jako harmonická komunita, kde muži farmaří, ženy se věnují domácím pracím a děti se učí, tančí a zpívají.

Už koncem 60. let, kdy se z osady podařilo utéci dvěma mužům, ale vypluly na povrch informace o diktátorském režimu i mučení v komunitě. Později se též ukázalo, že Schäfer sexuálně zneužíval děti. Na území kolonie, kterou lemoval ostnatý drát a nedalo se z ní volně odejít, byl později objeven hromadný hrob obětí tyranie.

Falkenbergovo obvinění se týká zmizení chilsko-italského fotografa Juana Maina, jehož v roce 1976 jako sedmadvacetiletého unesla z jeho domu chilská tajná služba. Režim generála Augusta Pinocheta (1973-1990) držel nad kolonií ochrannou ruku, neboť osadu sám využíval k věznění a mučení svých odpůrců. Schäfer byl zatčen v roce 2005 v Argentině a posléze v Chile odsouzen za zneužití 25 dětí a další zločiny k 20 letům vězení. Zemřel v 88 letech v roce 2010 ve vězeňské nemocnici v Santiagu de Chile.