Australská finančně technologická společnost Zip Co převzala zbývající podíl v české firmě Twisto, která nabízí možnost odložení platby za nákup. Australané zaplatili 140 milionů australských dolarů (2,3 miliardy korun). Akvizice má pomoci firmě Zip v globální expanzi v rychle rostoucím odvětví označovaném BNPL, což je zkratka z anglických slov Buy Now, Pay Later (kup teď, zaplať později). V pondělí o tom informovala agentura Reuters.