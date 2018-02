před 1 hodinou

Za minulého režimu se vystavěla jako záložní špitál pro případ války. Zůstala navždy nevyužita. Po revoluci se uvažovalo, že by budovy mohly sloužit jako domov důchodců nebo muzeum nemocniční techniky, ale všechny plány vzaly zasvé kvůli vysokým nákladům na údržbu areálu. Chátrající komplex tak měla donedávna ve správě Nemocnice Na Homolce, než ji odkoupila členka ostrahy českobudějovického Makra Helena Michalíková. Ta nyní stavbu obratem prodává. Co bude dál s "domem hrůzy", jak chátrajícímu komplexu místní v Jílovém u Prahy přezdívají? To zatím není jasné.

