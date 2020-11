Foto: Malé děti se vrací do škol, je to dobře? Část rodičů s odpovědí váhá

Děti z prvních a druhých tříd se dnes po zhruba měsíci vrací do škol. "Jako máma jsem ráda, že už syn uvidí nějaké děti, ale popravdě nevím, jestli se rozhodlo na základě nějakých dat, jestli je to správné rozhodnutí. Tím si vůbec jistá nejsem," říká Hana Křepelková, jedna z maminek před Základní školou na Strossmayerově náměstí v Praze. Co si myslí jiní rodiče a ředitel školy? Najdete v galerii.