Fischer potvrdil boj o Hrad, má dostatek podpisů. Podpořili ho zástupci lidovců i ODS

Dlouho se o něm spekulovalo, ale teď už je to jasné. Senátor Pavel Fischer se zúčastní lednových prezidentských voleb. "Jdu do toho," potvrdil deníku Aktuálně.cz v pondělí dopoledne. Podle důvěryhodných informací redakce má minimálně osmnáct podpisů senátorů. Ke kandidatuře jich stačí deset. Fischer kandidoval už i v roce 2018.

Takřka přesně před pěti lety, 5. října 2017, svolal Pavel Fischer tiskovou konferenci, na které oznámil v místnosti plné novinářů, že bude kandidovat na prezidenta republiky. Přestože tak učinil jako jeden z posledních, o několik měsíců později než jiní kandidáti, skončil nakonec ve volbách na třetím místě se ziskem 10 procent hlasů, za Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Mezitím byl Fischer zvolený senátorem s tím, že dlouho dopředu avizoval účast i v druhém prezidentském souboji. Nicméně dlouho váhal. Když redakce Aktuálně.cz získala informace o tom, že Fischer už má dostatek podpisů senátorů nutných pro kandidaturu, obrátila se v pondělí ráno na něho samotného.

"Mám v úmyslu kandidovat v prezidentských volbách 2023. Kandidaturu oficiálně oznámím v nejbližších týdnech," odpověděl hodinu před polednem s tím, že zatím neměl čas zahájit kampaň.

"Od únorové agrese Ruska jsem hodně vytížený. Jako předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se věnuji mnoha strategickým tématům a pravidelným jednáním na evropské úrovni i s jednotlivými státy, například s předsedy zahraničních výborů zemí EU, maďarským, německým, litevským a francouzským parlamentem a také s USA," sdělil Aktuálně.cz a dodal, že v dubnu a srpnu absolvoval náročné cesty na Ukrajinu.

"Neumím si představit, že bych práci pro náš stát jen tak stopnul a věnoval se kampani - že bych místo výkonu ústavní funkce jezdil po republice s obytňákem nebo sbíral podpisy na náměstí. To je také důvod, proč jsem se rozhodl shromáždit podpisy senátorů. Na rozdíl od některých kandidátů prostě nejsem v důchodu a nemám volno, takže vést prezidentskou kampaň pro mne bude velmi náročné. Ale jdu do toho," uvedl Fischer.

Fischer při oznámení kandidatury v roce 2018:

Pro účast v prezidentských volbách je nutné získat buď 50 tisíc podpisů voličů, 20 poslanců, nebo 10 senátorů. Fischerovi kandidátní listinu podepsali podle informací Aktuálně.cz někteří senátoři z KDU-ČSL, ODS, STAN. Což odpovídá tomu, že Fischer dlouhodobě usiluje o podporu více stran. Byl to i jeden z důvodů, proč nakonec v Senátu nevstoupil do žádného klubu a nadále vystupuje jako nezařazený.

Jedním ze senátorů, který potvrdil, že Fischerovu kandidaturu podepsal, je lidovec Patrik Kunčar. "Znám ho z jednání bezpečnostního výboru už roky. Je to člověk s obrovským rozhledem a nadhledem, jeho zkušenosti z diplomacie jsou neocenitelné. Žasnu, co všechno dokáže u nás i ve světě sledovat, jak umí propojovat informace a skládat z nich mozaiku," řekl Kunčar.

Podle něj by byl Fischer člověk na svém místě, který by Česku nedělal v žádném případě ostudu. "Za mě je to takřka ideální volba," dodal.