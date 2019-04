Chceme, aby naši LGBT zaměstnanci měli stejná práva, píše 18 velkých firem Babišovi

Skupina 18 firem žádá v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby se uzákonily sňatky homosexuálních párů. "Jako zaměstnavatelé podporujeme a vítáme diverzitu našich zaměstnanců a uznáváme práva našich leseb, gayů bisexuálů a transgender lidí," píší firmy, mezi kterými figurují Česká spořitelna, Vodafone, Microsoft, IBM nebo Amazon. Babiš v minulosti řekl, že s návrhem na sňatky homosexuálů nemá problém, sněmovna však zdaleka jednotná není.

Firmy se domnívají, že rozmanitá a otevřená společnost je nezbytnou podmínkou pro konkurenceschopnost české ekonomiky. "Je nezbytné, aby naši LGBT zaměstnanci měli stejná práva, nároky a svobody, jako mají jejich heterosexuální kolegové," píší dále firmy s tím, že rovnost vytváří prostředí pro tvořivost a vynikající výkonnost.

Babiš v minulosti řekl, že s návrhem na sňatky homosexuálů problém nemá. "Myslím, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, jako mají lidé v manželství," řekl na začátku dubna v televizi Prima.

Připustil však, že v jeho hnutí ANO existují různé názory, proto nemůže direktivně přesvědčit ostatní poslance. "Není možné, že já zavelím a všichni v rámci hnutí změní názor, u nás jsou tři (názorové) skupiny," řekl premiér.

Souboj dvou variant

V současné době, jsou ve sněmovně dvě soupeřící novely občanského zákoníků. 46 poslanců napříč stranami (ANO, piráti, KSČM, ČSSD, TOP 09, STAN) předkládá návrh manželství pro všechny. Homosexuálové by podle novely měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Druhý návrh usilující o ústavní ochranu tradičního manželství podepsalo 37 poslanců KDU-ČSL, ANO, ČSSD, ODS, TOP 09 a STAN. Má doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Sněmovna obě předlohy projednává současně. Úvodní projednávání však v dubnu ani na druhý pokus neukončila.

V Česku mohou dvojice mužů či žen uzavírat registrované partnerství od července 2006. Do konce roku 2018 ho uzavřelo 3118 párů. Registrovaní mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého protějšku. Mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění či nárok na vdovský a vdovecký důchod.