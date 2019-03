Grafika: Další kolo souboje o homosexuální manželství je tu. Ve hře jsou dva návrhy

V zemích, kde bylo umožněno manželství bez ohledu na sexuální orientaci partnerů, zaznívaly před přijetím takového zákona ve veřejné debatě různé argumenty pro i proti. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

rozhodně souhlasím spíše souhlasím nevím / bez odpovědi spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím

Když se dva dospělí lidé milují, mají mít možnost zajištěného partnerského života v manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci. 40 35 7 13 5

Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to samotný základ společnosti. 7 16 8 35 35

Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to manželství heterosexuálů. 3 10 7 33 46

Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to moji rodinu. 3 5 5 31 57