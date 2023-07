Firmu, co vozí české turisty do Ruska, prošetřují úřady kvůli neoprávněnému podnikání

Cestovní agentura Jedeme do světa momentálně jako jediná v Česku organizuje několikadenní výlety do Ruska. Zrovna před dvěma týdny tam vycestovala další skupinka českých turistů. Na rozdíl od cestovní kanceláře ale agentury nemohou zájezdy prodávat. Aktuálně.cz zjistilo, že ministerstvo pro místní rozvoj už podruhé nechalo majitele firmy prošetřovat kvůli podezření z neoprávněného podnikání.

"Včera jsme úspěšně přešli rusko-polskou hranici a dnes už si užíváme krásy Kaliningradu," píšou majitelé cestovní agentury Jedeme do světa na facebookovém profilu. Firmu, která jako jediná v Česku v době ruské agrese na Ukrajině pořádá cesty do Kremlu, založila Lucie Vinterová s manželem Ondřejem Polívkou v roce 2018. Od té doby už dvakrát čelili vyšetřování na základě podezření z neoprávněného podnikání.

Poprvé, tedy v roce 2018, Polívkovi úřad městské části Prahy 13 udělil pokutu osm tisíc za to, že jeho cestovní agentura prodávala zájezdy bez státního povolení. Agentury totiž mohou pouze zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu, jako je strava, doprava nebo ubytování a ne jejich kombinaci, tedy zájezd. To mohou pouze cestovní kanceláře, které musí být pojištěné pro případ, že by zkrachovaly.

Agentura Jedeme do světa na svých stránkách nyní uvádí, že usiluje o přerod v cestovní kancelář. Podle výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří Michala Vebera ale firma takto vystupuje už mnohem déle. "Dlouhodobě se domníváme, že současný model podnikání této agentury porušuje platné zákony. Požádali jsme proto o jeho opětovné prošetření," řekl.

Když Vinterová odpovídala na dotazy redakce, trvala na tom, že s manželem zájezdy nepořádají a že se jedná o pouhý projekt. "Nabízíme skupinové cesty. Pomůžeme lidem cestu uskutečnit, spojíme je dohromady s dalšími cestovateli a pak je zemí provedeme," popsala majitelka. Na svých stránkách Jedeme do světa však cesty prezentují jako kompletní a zařízené, s vybraným termínem a volným počtem míst.

Ministerstvo pro místní rozvoj redakci sdělilo, že podnět k prošetření podnikatelské činnosti Polívky podalo na příslušné živnostenské úřady dohromady dvakrát, naposledy letos v červnu. "V obou případech se jednalo o podněty na podezření z neoprávněného podnikání. Pokud se chce pan Polívka vyhnout dalším problémům, měl by učinit kroky k získání povolení k provozování cestovní kanceláře," vysvětlil za ministerstvo Radek Košťál z oddělení cestovního ruchu.

Aktuálně.cz před týdnem informovalo, že v době, kdy na Ukrajině umírají lidé při obraně proti ruské agresi, čeští turisté i nadále navštěvují Rusko, a to právě s pomocí manželů Vinterové a Polívky. Kromě toho, že cesty organizují, v zemi působí i jako průvodci. Skupina asi deseti Čechů do Kremlu vyrazila před dvěma týdny. Na místě se zdržovali zrovna v době, kdy se proti Moskvě bouřil žoldnéřský předák Jevgenij Prigožin.

"Takové zájezdy legitimizují válku v Evropě. Řekl bych skoro, že ji pomáhají platit. Svými penězi podporují opravdu agresivní režim," řekl ruský politolog Ivan Preobraženskij, žijící od roku 2014 v Praze. Západ uvalil na Rusko hospodářské sankce, peníze od turistů tak pomáhají ekonomice státu, který válku rozpoutal.

Jakoukoli podporu režimu Kremlu však majitelé agentury odmítají. "To, že jsme se rozhodli provázet i v době invaze, neznamená, že schvalujeme, co se děje. Nejezdíme 'na čaj do Kremlu', ale poznávat cizí zemi, její památky a atrakce," řekla majitelka a průvodkyně Vinterová s tím, že ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje. Kromě Ruska agentura nabízí cesty do dalších zemí bývalého Sovětského svazu, do Turecka nebo Evropy.

Ministerstva zahraničí před cestami do Ruska dlouhodobě varuje. "Kvůli vyhroceným vztahům jsou na jeho území jen omezené možnosti, jak turistům pomoci v případě, že se dostanou do nesnází," vysvětlil mluvčí Daniel Drake. Kvůli početným nejasnostem kolem podnikání firmy navíc podle Vebera klientům nelze zajistit, že se o ně v krizi agentura postará.

"Z pohledu klienta by možná byla na místě značná obezřetnost, protože na internetových stránkách nenajde žádnou legální identitu zmíněné firmy. Držitelem domény je navíc právnická osoba, o které na webu není žádná zmínka. Člověk si tak nemůže být vůbec jistý, komu vlastně pošle svoje peníze," dodal Veber.

