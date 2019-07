Rekonstruovaná vláda by nemusela žádat o důvěru, míní Filip. SPD má opačný názor

Pokud by ČSSD odešla z vlády a došlo k rekonstrukci kabinetu, nevidí komunisté důvod pro to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) znovu žádal Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Naopak SPD by v případě rekonstrukce kabinetu nové hlasování o důvěře vyžadovala. Sociální demokraté mají ve vládě pět ze 14 ministrů. Jejich potenciální odchod z vlády je skloňován v souvislosti s otálením prezidenta Miloše Zemana s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

"Nevidím důvod pro to, aby vláda znovu žádala o důvěru, protože výměna nedosáhne ani jedné třetiny," řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Ti, kteří s tím nesouhlasí, by podle něj museli požádat sněmovnu o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. To se naposledy uskutečnilo před dvěma týdny.

Vyvolala jej kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše pětice opozičních stran (ODS, piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). Opozice neuspěla, pro její návrh hlasovalo 85 poslanců, stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.

"V žádném případě nejsme připraveni přistoupit na nějakou variantu rekonstrukce bez hlasování o důvěře," řekl předseda SPD Tomio Okamura. Hnutí je podle něj připraveno podpořit nový kabinet, pokud by v něm byli odborníci a pokud by prosazoval program SPD. Přímý vstup do vlády Okamura vyloučil. "Nevstoupíme do vlády s trestně stíhaným premiérem," řekl. Babiš je obviněn z dotačního podvodu kvůli farmě Čapí hnízdo.

Předsedové politických stran zatím podle Filipa nejednali o možnosti předčasných voleb. Považuje tedy toto východisko případného odchodu ČSSD z vlády za předčasné.

Komunisté trvají na ústavní ochraně vody

KSČM chce zároveň jednat s hnutím ANO, protože v pondělí vláda odmítla návrh komunistických poslanců na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství. Podle předsedy KSČM jde totiž o jednu ze sedmi podmínek, za kterých komunisté tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD.

"V pátek se o tom poradíme na výkonném výboru a naplánuji jednání s premiérem Babišem a zástupci hnutí ANO," řekl Filip.

Podle podkladů pro jednání ministrů předloha nepřináší praktické zvýšení ochrany vody a přírodních zdrojů, vedla by k podstatné změně ve vlastnických poměrech. Podle autorů má ústavní novela zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím.