Fialova vláda razantně sáhla do diplomacie, odepsala velvyslance Tuhého a Slamečku

Bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý a stávající velvyslanec v Jižní Koreji Gustav Slamečka končí v diplomacii, vyplývá z informací, které Aktuálně.cz poskytl Černínský palác. Oba přitom měli schválené nové velvyslanecké mise. Ministerstvo zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se však rozhodlo jít proti zvyklostem, když jejich pověření stáhlo. S novými úkoly pro ně nepočítá.

Letos 19. ledna byl Tomáš Tuhý hostem na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny. Čerstvě měl za sebou čtyřletou misi coby velvyslanec na Slovensku a poslancům se představil jako nový ambasador ve Slovinsku. Měl k tomu všechny potřebné dokumenty včetně souhlasu slovinské strany.

Bývalý policejní prezident však do Lublani nevyrazil. A jak zjistilo Aktuálně.cz, na misi do zahraničí za stávajícího vedení ministerstva ani nevyjede. "Jeho pracovní poměr skončí k 31. prosinci 2023," sdělil redakci mluvčí resortu Daniel Drake. Ministerstvo mu smlouvu nebude prodlužovat.

Čím se nyní Tuhý coby stále zaměstnanec ministerstva zabývá, není jasné. Redakci to odmítl sdělit. "Za prvé to jsou interní věci. Mám ve smlouvě, že bez souhlasu nadřízených se k nim nesmím vyjadřovat. Dalším důvodem je ochrana soukromí," vysvětlil.

Velmi nezvyklý zásah u Tuhého

Tuhého misi ve Slovinsku schválila ještě vláda Andreje Babiše (ANO). Tehdy sloužil coby nevyšší zástupce české diplomacie Bratislavě. Odcestoval tam v listopadu 2018. Kabinet Petra Fialy (ODS) se však rozhodl, že bývalého policejního prezidenta na velvyslaneckou štaci do Lublaně nevyšle.

Slovinci přitom už příjezd Tuhého schválili. Taková změna je v diplomacii provázené z podstaty delikátním a zdrženlivým přístupem razantní. "Řekněme si to na rovinu, je to velmi nezvyklé. Pro přijímací stát to značí, že vysílací stát neví, co chce, nebo že jsou kolem toho spory," vysvětlil redakci bývalý zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Přestože je situace kolem Tuhého mimořádná, žádná ze stran kolem ní pozornost nevířila. Podle Petříčka, který coby šéf české diplomacie obdobný scénář také zažil, vše probíhá v tichosti. "Přijímací stát se na důvody změny ptát nebude, stejně jako to vysílací stát nebude příliš vysvětlovat. Prostě se to stáhne," uvedl.

"V případě změn v nominacích existuje ustálená diplomatická praxe, kdy vysílající stát informuje protistranu a požádá o nový agrément (souhlas s přijetím kandidáta na velvyslance, pozn. red.)," řekl mluvčí Černínského paláce Drake. Redakce se Tuhého ptala, zda mu vedení resortu zrušené pověření vysvětlilo. "Tak to radši nechám bez komentáře," odpověděl. Velvyslancem ve Slovinsku zůstává Juraj Chmiel.

V srpnu končí také Slamečka

Oficiálně stojí za zásahem do Tuhého mise politika Černínského paláce vysílat na nejprestižnější posty do zahraničí kariérní diplomaty. Tuhý takovým nebyl, ostatně místo standardního služebního poměru měl s ministerstvem uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. V případě velvyslanců je takový stav možný, ale neobvyklý.

První diplomatické angažmá Tuhého v Bratislavě bylo rozhodnutím především politickým, přijalo se v červnu 2018 v době vlády Andreje Babiše a prezidentování Miloše Zemana. Jak upozornily Seznam Zprávy, právě od takových nejvýraznějších politických nominantů z této éry se chce Černínský palác a Fialova vláda odstřihnout.

Ze stejného důvodu na diplomatickou misi už nevyjede Gustav Slamečka, který dosluhuje coby velvyslanec v Jižní Koreji. Působil tam od listopadu 2019. "Pracovní poměr mu končí ke konci srpna," potvrdil redakci Daniel Drake. Slamečkovým životním partnerem je Jan Novák, který za Miloše Zemana řídil bezpečnostní odbor na Hradě.

Nový velvyslanec v Jižní Koreji

Slamečka měl obdobně jako Tuhý už taktéž schválenou novou štaci, počítalo se s ním na post velvyslance v Kodani. Dánská strana jeho pověření podepsala. Že ani jeden z nich na nová působiště nevyjeli, upozornil Deník N. Slamečka byl v minulosti ministrem dopravy v úřednické vládě Jana Fischera v letech 2009 až 2010.

"Agrément od dánské strany získal v první polovině roku 2022, s ohledem na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie však bylo střídání na postu velvyslance odloženo," poznamenal k tomu mluvčí Černínského paláce Drake. V Dánsku nyní zastupuje českou diplomacii Karel Pech.

Kdo bude mít místo Tuhého a Slamečky na starosti slovinskou a dánskou ambasádu jako noví velvyslanci, není jasné. Černínský palác výběr náhradních kandidátů odmítl komentovat. Potvrdil však Slamečkova nástupce v Jižní Koreji. "Agrément od Korejské republiky již obdržel pan Ivan Jančárek," uvedl Drake.

Jančárek je zkušený kariérní diplomat, naposledy působil jako velvyslanec ve Španělsku. Má za sebou také velvyslaneckou službu v Brazílii a Dánsku. V Kodani reprezentoval v letech 2004 až 2008, Brazílie následovala hned poté. Po návratu z Brazílie roku 2013 a před výjezdem do Madridu pracoval pět let v Černínském paláci na řídících postech v sekci mimoevropských států.

Video: Rozhovor s ministrem zahraničí Janem Lipavským v pořadu Spotlight (10. 3. 2023)