Fiala vyměnil Slováky za Ukrajince, tvrdil Babiš ve sněmovně. Lži, reagoval Výborný

Předseda opozičního hnutí ANO Babiš ve sněmovně opět kritizoval premiéra Petra Fialu (ODS) za pozastavení česko-slovenských mezivládních konzultací. Fiala vyměnil Slováky za Ukrajince a dělá aktivistickou zahraniční politiku, uvedl Babiš. Za dočasným zrušením společných jednání české a slovenské vlády vidí slovenské prezidentské volby.

Za vládu reagoval na vystoupení Babiše, které se týkalo i dalších témat, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Nazval je okénkem plným lží, dezinformací a breku.

V českém postupu vůči Slovensku jde podle Babiše o to, aby se novým slovenským prezidentem nestal nynější předseda sněmovny a vládní strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini. Pětikoalice v Česku "pojede kampaň", protože "Slováci na názory z České republiky slyší", uvedl předseda ANO. První kolo volby hlavy státu se bude konat na Slovensku 23. března, případné druhé kolo o dva týdny později.

Fiala po středečním jednání vlády řekl, že česko-slovenské mezivládní konzultace se v příštích týdnech či měsících neuskuteční. Vláda to nepovažuje za vhodné. Obě země dělí pohled na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu, podle českého premiéra jde o důležité téma. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Směr-SD) se česká vládní garnitura rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině.

"Od samého nástupu této vlády pro pana premiéra na prvním místě nejsou ani občané České republiky, ale Ukrajinci, stále. A my nemáme nic proti Ukrajincům," řekl Babiš. "Zrušení mezivládních konzultací je zásadní chyba a jenom potvrzuje to, že zahraniční politika této vlády a pana premiéra je aktivistická a vůbec zahraniční politice nerozumí," míní lídr ANO. Ficův kabinet vzešel ze svobodných demokratických voleb a česká strana by to měla respektovat, poznamenal.

Babiš připomněl úzké vztahy mezi mezi Čechy a Slováky v souvislosti s někdejším společným státem i české investice na Slovensku. Zmínil také, že jeden z největších českých zbrojařů vyrábí na Slovensku munici pro Ukrajinu. "Pan premiér bohužel vůbec nic nepochopil, je úplně mimo mísu. To, co udělal, zásadně ovlivňuje naše vztahy," řekl.

Fiala označil ve čtvrtek ve sněmovně společné jednání vlád za mimořádný a nadstandardní formát. Skutečnost, že se konzultace neuskuteční, podle premiéra neznamená, že se nebudou konat dvojstranná jednání a debaty o spolupráci v konkrétních oblastech. "Neprojeví se to ve zhoršení vztahů mezi našimi zeměmi," uvedl. V současnosti ale jde podle něho o to, zda bude střední Evropa součástí Západu, nebo prostorem, který bude váhat a bude vystavený ruskému tlaku. "Já chci, aby střední Evropa byla součástí Západu a reaguji na svoje kolegy z jiných zemí, kteří mají jiný názor," zdůraznil.