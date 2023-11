Bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho uznal soud vinným v případě znásilnění. Dostal tři roky vězení, verdikt není pravomocný. Feri se zodpovídal ze znásilnění dvou žen a jednoho pokusu o něj. Je vinný ve všech bodech obžaloby, rozhodl ve čtvrtek senát soudkyně Jany Hájkové z Obvodního soudu pro Prahu 3. Feri svou vinu opakovaně odmítl.

"Soud vzal za prokázané, že se obžalovaný sexuálního násilí dopustil proti všem třem poškozeným," řekla předsedkyně soudního senátu Lenka Hájková.

Prvního znásilnění se Feri podle rozsudku dopustil v noci z 24. na 25. března 2016 ve svém bytě v pražské čtvrti Žižkov. Tehdy sedmnáctiletá dívka se jeho intimnostem postavila slovně na odpor. Jenže pak ztratila vědomí poté, co jí dal Feri napít. Když se probudila, dotýkal se jí v intimních místech, popisuje obžaloba.

Podle obžaloby týž rok v noci ze 7. na 8. listopadu ublížil ve svém bytě další dívce. Povalil ji na postel, kde se jí zmocnil navzdory jejímu opakovanému nesouhlasu, a měl s ní sex. Obžaloba uvádí, jak byla žena v důsledku šoku paralyzovaná a nevzmohla se víc než na slovní odpor. "Nedělej, nepřeháněj, nedělej tady problémy," měl jí říkat Feri.

Poslední obětí byla podle žalobkyně mladá žena, která chtěla u Feriho působit jako poslanecká stážistka. Bylo 28. února 2018. V kuchyňce poblíž své kanceláře ji měl pět minut proti její vůli osahávat, líbat a snažit se jít dotknout na intimních místech. Dívce se podařilo utéct, ale Feri ji pronásledoval do výtahu, kde na ni opět vyvíjel nátlak. Nakonec ji nechal odejít.

Feri obžalobu opakovaně popřel, odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve svém závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj prý znamenalo destrukci pracovního i osobního života.

Případem Dominika Feriho se začaly zabývat trestní orgány poté, co Deník N a A2larm v květnu 2021 přinesly svědectví několika žen, které popisovaly sexuální násilí, jichž se měl tehdejší poslanec TOP 09 vůči nim dopustit. Feri v reakci na to rezignoval na poslanecký mandát, odstoupil z kandidátky do sněmovních voleb a opustil TOP 09.