Jak Feri vyklouzl z případu, v němž prozradil jméno ženy. Podle zákona nebyla obětí

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny

Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru. V květnu 2021 po nařčení ze sexuálního násilí rezignoval na post poslance a vystoupil z TOP 09.