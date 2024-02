Feri se odvolal proti tříletému vězení za znásilnění, oběti žádají vyšší odškodné

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 za znásilnění se odvolal nejen bývalý poslanec Dominik Feri, ale také zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší. Zatímco někdejší politik nesouhlasí s celou obžalobou, oběti požadují vyšší finanční zadostiučinění, informoval dnes iROZHLAS a Radiožurnál. Feri byl loni v listopadu nepravomocně odsouzen ke tříletému vězení za dvě znásilnění a pokus o znásilnění.

Hořejší potvrdila, že po domluvě s klientkami využila práva se odvolat. Mohla tak učinit až ve chvíli, kdy jí přišlo písemné vyhotovení rozsudku, což se stalo zhruba před třemi týdny. Feri se odvolal ještě v soudní síni po vynesení rozsudku, své odvolání nyní sepsal na několik set stránek.

Podle rozhodnutí soudu by měl Feri třem poškozeným zaplatit celkem 510 tisíc korun, jedné z nich měl navíc uhradit dalších 33 tisíc za psychoterapii.

"Klientky přijímají podstatu rozsudku s dobrými pocity. Ulevilo se jim, že došlo ke společenskému pojmenování, že soud vyslovil vinu obžalovaného. Odvolávají se pouze vůči výši zadostiučinění, které jim soud přiznal. Jsou přesvědčené, že rozsahu újmy, kterou jim pan obžalovaný způsobil, odpovídá vyšší odškodné," uvedla Hořejší.

Exposlanec svou vinu ve všech žalovaných případech dlouhodobě odmítá. Jeho odvolání je podle něj obšírné. "To odvolání je poměrně rozsáhlé a je to dané tím, že rozsah skutkových nesprávností a nesprávné aplikace právních norem je poměrně široký. Takže i z toho důvodu je to odvolání. Nemohu vám říct, jestli je to 200 nebo 300 stran, ale je prostě rozsáhlejší," sdělil Feri serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Nechtěl blíže specifikovat, co v rozsudku napadá. V médiích zaznamenal, že rozhodnutí odmítl soud zveřejnit, vysvětlil.

Feri se podle nepravomocného rozsudku obvodního soudu dopustil tří skutků. Dva se podle obžaloby staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě v Praze 3. Feri podle verdiktu obě dívky, kterých se skutky týkají, přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. Třetí incident se stal podle rozsudku v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle soudu pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Feri obžalobu už dříve opakovaně popřel. U hlavního líčení i ve své závěrečné řeči opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Stíhání pro něj znamenalo destrukci pracovního, ale i osobního života, uvedl. Soud ho nicméně uznal vinným ve všech bodech obžaloby.