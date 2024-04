Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení

Prodám maturitní vysvědčení, výuční list, případně i diplom, zní inzerát, který se v březnu objevil na českých webech. Žena, která dokumenty nabízí, je vyrábí na zakázku. Za falešnou maturitu chce téměř 30 tisíc korun. Reportéři Aktuálně.cz prodejkyni pod falešnou identitou kontaktovali a při předávání padělku ji natočili.

"Pokud to dáte kamkoli do práce, nemůže nastat žádný problém. Samozřejmě pokud se nebudete chlubit někde v hospodě a někdo vás pak neudá," píše reportérovi Aktuálně.cz žena, která na internetu pod jménem Jedličková prodává padělaná maturitní vysvědčení. Chce za něj 29 tisíc korun. "Když si spočítáte školné na soukromé škole za pět let studia, tak je to vlastně zadarmo," obhajuje požadovanou cenu.

Při sjednávání obchodu je opatrná. Tvrdí, že má pravidla, jak si chrání své bezpečí. Používá zašifrovaný e-mail a odmítá si zavolat. Bojí se, že ji někdo nahraje. Jako místo osobní schůzky, kde má dojít k předání vysvědčení, vybírá parkoviště u benzinové pumpy na okraji Prahy. Píše, že zde nejsou kamery. Když ale o pár dní později na místě vystupuje z luxusního vozu značky Audi žena okolo třicítky a předává padělané maturitní vysvědčení, natáčí ji reportéři Aktuálně.cz.

Do Prahy prý přijíždí ze severní Moravy. Poté, co jí reportér odhalí svou totožnost, říká, že pracuje ve školství. Vysvědčení, které mu předala, si bere zpátky. "Proč jsme se tady potkali?" ptá se a odchází. Nasedá do auta a před reportéry ujíždí.

Vysvědčení vypadá jako skutečné. Je vytištěné na tiskopisu, obsahuje vodoznak, QR kód, razítko i podpisy ředitele a třídní učitelky. Má pocházet z Integrované střední školy Stanislava Kubra ve Středoklukách poblíž Prahy. Jenže škola je už více než dva roky zavřená.

Než ke schůzce na okraji Prahy dojde, popisuje žena detaily obchodu domnělému zájemci o vysvědčení po e-mailu. Vysvětluje, že tuto školu vybrala záměrně. "Když to uděláme z té školy, co je zrušená, žádný problém nastat nemůže. Není to kde ověřit. Obor ekonomika a podnikání může být?" ptá se.

Reportér ženě posílá vymyšlené jméno, údaje a předměty, které chce na vysvědčení mít. Před setkáním mu na e-mail jako důkaz přichází fotografie maturitního vysvědčení, kde jsou všechny údaje natištěné. Na některých místech je vysvědčení počmárané. Padělatelka to vysvětluje tím, že chce zajistit, aby se dokument nedal na nic použít předtím, než ho kupující zaplatí. Dodává, že na osobní schůzce pochopitelně předá dokument neznehodnocený.

Žena kromě maturitního vysvědčení nabízí na internetu také výuční listy i vysokoškolské diplomy. Prodej i nákup falešných úředních listin je trestným činem, za který hrozí až tři roky vězení. V případě organizované skupiny může člověk skončit ve vězení až na deset let. Policisté podle mluvčího Jakuba Vinčálka v loňském roce řešili 11 takových případů, v roce 2020 dokonce 36.

To není můj podpis, diví se ředitel

Na zfalšovaném vysvědčení je podpis ředitele Jaromíra Čížka, který skutečně školu ve Středoklukách před jejím zrušením vedl. Redakci se podařilo s ním spojit. "Je to podvrh jak vyšitý. Takto se nepodepisuju. Nesedí tam ani předměty," říká Čížek. Jméno třídní učitelky Jany Slováčkové, které je rovněž na vysvědčení, je podle něj vymyšlené. Na škole nikdo takový neučil.

Název uvedený na vysvědčení navíc škola nesla pouze necelý rok před svým zrušením. V roce 2017, ze kdy má být zfalšovaný dokument, se jmenovala jinak. Tvrzení padělatelky, že vysvědčení nejde ověřit, když je škola zrušená, podle něj rovněž není pravdivé. "Je to všechno v archivech. Tyto věci jsou ve školách pečlivě vedené," říká Čížek.

Žena přitom tvrdí, že vysvědčení lze použít kdekoliv - k přijetí na vysokou školu, při zakládání živnosti i při hledání práce. Maturita skutečně otevírá větší možnosti. Až na třech čtvrtinách nabízených pozic na pracovních portálech vyžadují zaměstnavatelé ukončené středoškolské vzdělání, potvrzuje analytik Jobs.cz a Práce.cz Tomáš Ervín Dombrovský. "Vše normálně projde, je to vyzkoušené. Jediné, na co to nepoužívejte, je k přijetí do služebního poměru," varuje padělatelka.

"Padělat vysvědčení je trapně jednoduché"

Žena tvrdí, že pro falešná vysvědčení využívá originální tiskopisy od firmy SEVT, která podobné dokumenty prodává. Pokud si je ale člověk chce koupit, musí se zaregistrovat. Tiskoviny nejsou volně k prodeji. "Léta praxe nás naučila různým typům ověření škol. Pilujeme to v průběhu let, jelikož i podvodníci jsou čím dál sofistikovanější," říká marketingový ředitel společnosti Václav Paštika.

Dokumenty se skladují přímo ve firmě a podléhají vyššímu stupni zabezpečení. "To znamená uzamčené prostory a evidence těch, kteří daný tiskopis expedují či s ním manipulují. Samozřejmostí je i pravidelná a podrobná inventura," říká Paštika. Podle něj mohou tiskopisy unikat ze škol, například od bývalých zaměstnanců.

Popisuje, že zhruba jednou do měsíce se objeví objednávka, která je podezřelá. "Nedokážu říct, jestli je to sofistikovanější podvodník, nebo nějaký puberťák, co si chce zkusit koupit vysvědčení," říká.

Předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček tvrdí, že zfalšování vysvědčení není zase tak složité. "Pokud se najde člověk, který si dokáže ze SEVT objednat tiskopisy, vyplní je na počítači a nechá si někde udělat razítko se státním znakem, tak padělat maturitní vysvědčení je bohužel trapně jednoduché," popisuje.

