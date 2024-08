Právnická mafie chtěla okrást vdovu o 35 milionů, aktér spiknutí se dostal z vězení

Předčasně na svobodu se podle zjištění Aktuálně.cz dostal advokát, který se podílel na pokusu organizované skupiny připravit vdovu po úspěšném podnikateli o více než 35 milionů korun. Požádal soud o podmíněné propuštění, s žádostí uplynulé úterý uspěl. Advokát strávil za mřížemi necelé dva roky.

Podnikatel Pavel Raban zemřel za tragických okolností, roku 2014 se utopil ve vaně. Byl tehdy po těžkém úraze utrpěném po pádu výtahovou šachtou při rekonstrukci domu. Zanechal po sobě prosperující stavební firmu, navštěvovaný motorest Rohlena poblíž Brna a majetek v hodnotě vyšších desítek milionů korun.

Protože však nesepsal závěť, jeho kolega z firmy spolu s dalším podnikatelem přišli s nápadem: připraví falešnou poslední vůli, díky níž vyvedou 35 milionů korun z Rabanova majetku mimo dosah jeho manželky. Na dílčích úkonech operace se podílel advokát vdovy Rabanové Jaroslav Truneček.

Truneček za pokus o podvod dostal tři a půl roku vězení a pokutu 200 tisíc korun. Letos devětačtyřicetiletý právník vykonával trest v ruzyňské věznici. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Verdikt soudkyně Markéty Binderové je pravomocný.

"Lituju toho, ale nešlo o trestný čin"

"Soud žádosti o podmíněné propuštění vyhověl, neboť pro to byly splněny zákonné podmínky. Státní zástupce i odsouzený se po vyhlášení usnesení vzdali práva na podání stížnosti," potvrdil redakci mluvčí instance Ivo Brand. Truneček po vyřízení formalit v ruzyňské věznici šel ještě týž den domů.

Podmínkami pro podmíněné propuštění se rozumí vykonání nejméně třetiny trestu, polepšení a kritická sebereflexe. Truneček si odseděl více než dva roky v režimu s ostrahou. "Lituji toho, ale nešlo o trestný čin," prohlásil právník, když ho v listopadu 2021 Vrchní soud v Praze pravomocně potrestal.

Loni v prosinci mu svitla naděje, po jeho dovolání zasáhl Nejvyšší soud a nařídil ho propustit. Důvodem byla formální chyba, jíž se vrchní soud při výměře trestu dopustil. Letos v květnu dostala instance kauzu na stůl znovu, Trunečka opět poslala za mříže.

Jak ale upozornily Hospodářské noviny, výzvu k nástupu do výkonu trestu už podruhé nedostal. Naopak se díky zmíněnému úternímu verdiktu obvodního soudu do vězení už vrátit nemusí. Advokátní komora už ho dříve na jeho žádost vyškrtla ze seznamu advokátů.

"Postupovali koordinovaně se zlým úmyslem"

"Obvinění (…), JUDr. Jaroslav Truneček, (…) se měli pokusu zločinu podvodu dopustit společně s Ing. Michalem Roubíčkem tak, že poté, co se Ing. Luboš Veselý dozvěděl o smrti Ing. Pavla Rabana, který nezanechal závěť, nabídl Ing. Michalu Roubíčkovi, že zařídí podvržení závěti, aby příslušnou část jeho majetku nezdědila ze zákona jeho manželka," stojí v rozsudku.

Michal Roubíček byl Rabanův kamarád z vysokoškolských studií, byl mu také partnerem v podnikání. Veselý byl byznysmen, který oba muže znal. Truneček coby advokát zastupoval Rabanovu ženu. Trunečkova role spočívala v přípravě na falešnou závěť navazujících listin, jež měly vyvést část podnikatelovy pozůstalosti mezi členy skupiny.

"Všichni obvinění dlouhodobě postupovali promyšleně, koordinovaně, vedeni společným zlovolným úmyslem uvést poškozenou (…) v omyl ohledně pravosti závěti zemřelého Ing. Pavla Rabana a tím jí způsobit škodu na majetku ve výši 35 614 839 Kč. Současně jednali s úmyslem obohatit se na úkor poškozené," popisuje rozsudek jejich jednání.

Uplacení exekutor a insolvenční správkyně

Plán se dotáhnout nepodařilo, policie členy skupiny pozatýkala, jelikož je odposlouchávala. Pravomocné tresty dostali i notář Václav Voda a advokát Aleš Zeman, kteří se účastnili padělání závěti. Jenže po rozsudku Nejvyššího soudu je pražská vrchní instance napodruhé osvobodila. Neprokázalo se, že věděli o podvodném úmyslu strůjců plánu.

Podvodu se naopak účastnil Rabanův bratr Vladimír Dyršmíd, který vytipoval majetek, jenž se má do podvržené poslední vůle zahrnout. Za to dostal tři roky vězení. Podnikatel Veselý odešel od soudu se sedmiletým trestem. Délka jejich trestů vycházela z toho, že byli aktéry i další větve rozsáhlé kauzy.

V ní chtěl podnikatel Roubíček zpeněžit krach vlastní restaurace. Spolu s Veselým a Dyršmídem vytvořili konstrukci, do níž za úplatky zapojili exekutora Milana Makariuse a insolvenční správkyni Jaroslavu Dlabolovou. Operací s padělanými listinami přesměrovali majetek firmy provozující restauraci od jejích věřitelů k Veselému.

V této části případu byli odsouzeni za podplacení, zneužití pravomoci úřední osoby a poškození věřitele. Makarius dostal pokutu milion korun a šel na tři roky do vězení, stejný trest obdržela také Dlabolová. Ta navíc po propuštění nesmí pět let pracovat v oboru, Makarius dokonce dostal zákaz působit jako exekutor osm let.

(Původně jsme uvedli nesprávnou informaci, že Truneček se po druhém pravomocnému odsouzení vrátil do vězení, za chybu se jemu a čtenářům omlouváme, pozn. aut.)