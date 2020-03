Fakultní nemocnici v Brně, kde testují pacienty na koronavirus, napadli hackeři

Ve věku 89 let zemřel Z. K. Slabý. Spisovatel, novinář a překladatel napsal přes 30 knih pro děti a mládež, s manželkou Dagmar Lhotovou byli autory anekdotických příběhů o Kocouru Vavřincovi, které laskavým humorem navazovaly na obdobné seriály Josefa Lady nebo Ondřeje Sekory. Slabý ale také jako editor k vydání připravil díla Konstantina Biebla, o němž napsal diplomovou práci, nebo Karla Poláčka. Od 50. let minulého století byl nejprve redaktorem a v letech 1968 až 1971 šéfredaktorem kritické revue pro dětskou literaturu a umění Zlatý máj. Za normalizace působil jako dramaturg divadla a galerie Albatros. V roce 1990 se do čela Zlatého máje krátce vrátil, také byl místopředsedou Klubu literatury pro mládež. Do posledních let Z. K. Slabý psal o hudbě, například pro časopisy UNI a HIS Voice. O jeho úmrtí na Facebooku informoval syn.