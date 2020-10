Chlapce napadla smrtící bakterie, orgány selhávaly. Ostravští lékaři dokázali zázrak

Patnáctiletého Nikolase napadla vzácná bakterie Staphylococcus aureus PVL, která je v převážné většině případů smrtící. Postupně mu selhaly orgány a základní životní funkce. Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava proto zvolili při jeho záchraně zcela výjimečný postup a museli mu odstranit plíci. Student sportovního gymnázia se po půl roce péče lékařů zotavuje, možná se jednou vrátí i ke sportu.

Když Nikolasovi postupně začaly selhávat základní životní funkce, napojili ho lékaři na přístroj, který zajišťuje mimotělní okysličování krve. Jak vysvětluje mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová, tento postup vyžaduje i podání léků, které zabraňují srážení krve. Postupně mu selhaly plíce, ledviny, játra, prodělal opakovaně septický šok a lékaři museli použít netradiční kombinaci metod na zvládnutí tohoto kritického stavu.

Stav se zkomplikoval masivním krvácením do hrudníku, které i při maximální snaze a opakované aplikaci protisrážlivých přípravků nešlo zastavit. Lékaři podle Petlachové zvažovali i transplantaci plic, jenže ta byla i po konzultaci s kolegy z jiných pracovišť neproveditelná.

Tým chirurgů a intenzivistů se po vzájemné diskusi rozhodl, že plíci, která masivně krvácela a bezprostředně ohrožovala pacientův život, operativně odstraní. Rozhodování nebylo snadné. Lékaři si podle Petlachové uvědomovali nejen obrovská rizika, ale i fakt, že před nimi ještě nikdo takový krok neudělal. Jeho výjimečnost spočívala také v tom, že chlapec musel být po celou dobu náročné operace napojen na mimotělní oběh.

"Už samotné rozhodnutí operovat s sebou neslo obrovské riziko, protože krvácení do hrudníku bylo masivní a byl velký problém dostat se k cévám, které vystupují k plíci ze srdce," přiblížil průběh výjimečné operace zkušený hrudní chirurg Marcel Mitták.

Primář oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Tomáš Zaoral po celou dobu chlapcovy hospitalizace vše konzultoval i s kolegy z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. "Dostali jsme se do 'země', kde před námi nikdo nebyl. Ale věděli jsme, že když to neuděláme, tak nepřežije, protože kromě masivního krvácení do plic mu nefungovaly ani jiné základní životní funkce," popsal kritickou situaci primář Zaoral.

Mladý a do té doby zdravý organismus náročnou operaci i další komplikovaný a dramatický průběh několikaměsíční léčby nakonec i díky zvolené lékové terapii zvládl. Mluvčí nemocnice upozorňuje ještě na jeden unikát: lékaři použili jako první v zemi mimotělní přístroj, pomocí kterého odstraňovali pacientovi přebytečný oxid uhličitý.

Student sportovního gymnázia a aktivní hráč florbalu teď po více než půlročním pobytu ve Fakultní nemocnici Ostrava odjel nabrat energii do lázní. "Jsem jim neuvěřitelně vděčný, že jeli i přes limit. Vím, že už mě chtěli odpojovat, ale někteří doktoři se ještě přimluvili, že to ještě chtějí zkusit. Už před onemocněním jsem byl rozhodnutý, že budu patologem. Teď po tom všem jsem se v tom utvrdil," řekl před propuštěním sympatický a dobře naladěný mladík.

Podle doktora Mittáka se s jednou plící dá i rekreačně sportovat a věří, že i Nikolas se k oblíbenému florbalu časem vrátí. "Jsem optimista a věřím, že se mu bude dařit dlouhé roky a že to bude dobré," uvedl. Přiznal, že ho velmi potěšilo, když ho jeden z jeho nejsložitějších pacientů sám vyhledal a poděkoval mu za záchranu života.