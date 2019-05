Exposlanec ČSSD Wolf, který si má odsedět 6 let, se podle policie skrývá v Paraguayi

Aktualizováno před 1 hodinou

Odsouzený bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který je od roku 2013 nezvěstný, se podle policie skrývá v Paraguayi. Uvedla to Česká televize s tím, že muž zatím nebyl zadržen. Wolf si má odpykat šest let vězení za dotační podvod vůči ministerstvu životního prostředí, do vězení však nikdy nenastoupil.

"Stopa hledaného Petra Wolfa končí v Paraguayi. Práce policie České republiky byla v tomto případě dovršena tím, že jsme zjistili, kde se hledaná osoba v současné době zdržuje. Tamní policisté zatím nepřistoupili k jeho zadržení," řekla ČT mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Wolf byl zvolen poslancem za ČSSD, později stranu opustil. Funkci vykonával v letech 2006 až 2010. O dva roky později jej ostravský krajský soud uznal vinným z toho, že podvedl nepřesnými, zkreslenými i lživými informacemi ministerstvo životního prostředí, od nějž dostal dotace. Bývalý politik čerpal společně s manželkou v letech 2005 až 2007 na dva projekty 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc zkopíroval z internetu. Exposlanci za to soud původně uložil pět let vězení a pokutu milion korun, olomoucký vrchní soud však trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů. Odsouzena byla i Wolfova manželka, a to k podmíněnému tříletému trestu a pokutě milion korun. Wolf rozsudek označil za nesprávný a nespravedlivý, obvinění podle něj mohlo být politicky motivované. Upozornil na to, že vyšetřování začalo v době, kdy vystoupil z klubu ČSSD a nepodpořil jejího tehdejšího předsedu Jiřího Paroubka. Počátkem roku 2013 Wolf neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Policie po něm 25. ledna 2013 vyhlásila pátrání, v únoru byl vydán evropský zatykač a v dubnu pak i mezinárodní. Peněžitý trest Wolf s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy už byl exposlanec na útěku. Wolfův příbuzný za něj podal žádost o milost, kterou ovšem ministerstvo spravedlnosti v únoru 2015 zamítlo.