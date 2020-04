"Šlo jen o drobné občerstvení", řekl Zeman k snímku z Lán. Opozice mluví o ostudě

Prezident Miloš Zeman a jeho poradní tým čelí kritice kvůli porušování karanténních opatření. Může za to snímek na Twitteru prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, na němž česká hlava státu a třináct jeho poradců sedí u jednoho stolu v rouškách a před sebou mají připravené pohoštění. "Jak asi mohli jídlo konzumovat, když by si správně neměli roušky sundávat?" začali se tázat lidé pod fotkou.

A kritika nepřišla jen z řad "obyčejných" uživatelů sociálních sítí, ale i od opozičních politiků. "Je to jistá forma papalášství a ignorance, pokud se takto vyfotí u společné večeře nejvýše postavení lidé v ČR, je to ostuda," řekl v nedělním vysílání pořadu Partie televize Prima předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na snímku, který pochází ze sobotního jednání na zámku v Lánech, se kromě Zemana nachází také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO), guvernér České národní banky Jiří Rusnok nebo policejní prezident Jan Švejdar. Zatímco nad tím, jak asi mohli sníst pohoštění, visí otazník, je naopak naprosto zřejmé, že třináctičlenná skupina mezi sebou nedodržuje bezpečnou vzdálenost dvou metrů.

Z dnešního jednání expertního týmu pana prezidenta v Lánech. pic.twitter.com/rskt74HukS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

"Všichni to dodržujeme. Lidé mají problémy ve svém podnikání, ve svých rodinách a pak vidí představitele státu, jak se tam chystají obědvat nebo večeřet a opatření nedodržují. To je podle mě velmi špatné. My všichni musíme jít příkladem. A musíme se snažit ukázat lidem, že odpovědnost je naprosto zásadní," vyjádřil se v pořadu Partie ke kritizovanému snímku další člen opozice, předseda ODS Petr Fiala.

Ovčáček se už v sobotu nechal pro Lidové noviny slyšet, že "členové expertního týmu pana prezidenta a jeho hosté se stejně jako ostatní lidé na této planetě pravidelně stravují." Nic dalšího k situaci nesdělil.

Zeman: Jídlo šlo konzumovat i s rouškou

Zeman v neděli v rozhovoru pro deník Blesk řekl, že se během jednání podávalo jen drobné občerstvení, které šlo konzumovat i s rouškou na obličeji, oběd prý naopak právě kvůli povinnosti nosit roušky zrušil. "Nikdo už nenapsal, že jsem poprvé při zasedání této expertní skupiny zakázal oběd, protože jsme na sobě měli roušky," prohlásil.

V podobném duchu se už v sobotu pro časopis Respekt vyjádřila Benešová. "Servírovali nakrájený sýr, ten podstrčíte pod gumičkou," uvedla. Sama prý roušku po celou dobu měla na obličeji, ale zda si tak počínali i všichni ostatní, to prý "nesledovala", parafrázoval ji Respekt.

Ten se s prosbou o vyjádření obrátil i na několik dalších aktérů sobotního zasedání. "Fotografie možná nepůsobí nejšťastněji, nicméně pozvání od prezidenta republiky se neodmítá. Před schůzkou jsem byl negativně testován na koronavirus a po celou dobu jsem se choval maximálně zodpovědně. Osobně jsem prosazoval jednání on-line, což se nepodařilo. Pro příště budu v tomto důslednější," vzkázal Švejdar přes svoji mluvčí. Zpočátku se ale k situaci nechtěl vyjadřovat vůbec.

Ministr vnitra a vicepremiér Hamáček novináře s dotazem odkázal na Kancelář prezidenta republiky. Právě předseda ČSSD přitom musel nedávno už jeden problém, který taktéž souvisel s nošením roušky, "hasit". Na fotce z jednání Ústředního krizového štábu byl zachycen bez této ochranné masky, za což se posléze omluvil a poslal 10 000 jako dar motolské nemocnici. Stejně se zachovali i ostatní, mimo jiné ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která na roušku také nepamatovala.

Podle Ivana Bartoše ale peněžní pokuta pochybení Zemanova expertního týmu nespraví. "Nemyslím si, že by to (porušení nařízení vlády) spravila bloková pokuta v desetitisících korun," uvedl. V narážce na schůzi třinácti lidí v jedné místnosti a u jednoho společného stolu také připomněl, že vláda lidem zakazuje jet na chatu či za prarodiči a již o počtu pět či deset lidí mluví jako o příliš velkém uskupení.

Vláda občanům Česka opakovaně zdůraznila, aby v rámci opatření kolem pandemie koronaviru omezily návštěvy chat a chalup, přímo zákaz ale nevydala. Co ale může být pokutováno částkou až 20 000 korun, je porušení povinnosti zakrýt si na veřejnosti ústa a nos ústenkou nebo například třeba šátkem či jiným způsobem. Vláda chce prosadit, aby policie mohla pokuty ukládat i přímo na místě, zatím je může pouze oznamovat správnímu orgánu.

Lukl chce kvůli snímku odstoupit

Negativní reakce na snímek, který Ovčáček v sobotu odpoledne vyvěsil na svém twitterovém účtu, budou mít také nejspíš jednu organizační dohru. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) chce kvůli kritice nabídnout svoji funkci k dispozici. Chystá se tak učinit na úterní videokonferenci s místopředsedy svazu, jak v neděli informoval na Facebooku.

"Omlouvám se všem, které má účast a především forma jednání expertního týmu pobouřila. Těžko se vysvětluje, že všichni zúčastnění mají negativní test a a že se tam nepořádaly opulentní hody, ale projednávaly se zásadní věci ve vztahu k občanům, podnikatelské veřejnosti a právě obcí," uvedl Lukl. Také Benešová médiím řekla, že byli všichni členové týmu před jednáním testováni.

"Díky tomuto papalášskému dojmu jdou stranou věci, které jsem za obce prosazoval. Především možnost jednání zastupitelstva i o jiných tématech, než jen agenda související s nouzovým stavem," uvedl dále Lukl s tím, že - stejně jako Hamáček - pošle sumu ve výši 10 000 korun zdravotnickému zařízení, a sice nemocnice v Kyjově.