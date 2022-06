Restaurátoři o orloji: Autor je dokonalým příkladem ignoranta, ale mohou za to i jiní

"Selhal Jirčík i kontrolní orgán"

Jiří Bláha, restaurátor a historik umění: "Schopnost nevnášet své umělecké ambice do restaurovaného díla patří k základním předpokladům restaurátorské práce. Pokud restaurátor lákadlu 'vylepšit' restaurované dílo neodolá, je to špatně - a to platí i u mnohem méně významných děl, než je takhle zásadní obraz Josefa Mánesa.

Neobstojí ani argument, že tohle není restaurování a originálu to neuškodí. Kopie je pořád součástí národní kulturní památky, které jsme se rozhodli poskytnout nejvyšší možnou zákonnou ochranu. Pokud si zadavatel neobjednal 'aktualizovanou' verzi malby, ale přesnou kopii, dostal za své peníze špatně odvedenou práci.

V tomto případě kromě kopisty samotného zjevně selhaly i kontrolní mechanismy. Takto nekvalitní kopii neměl odborný dozor schválit a nechat ji převzít. Celá kauza bohužel vrhá nepříjemné světlo na restaurátory vůbec. Laik nás takto může snadno považovat za přeplacené recesisty, což naštěstí u většiny opravdu neplatí."