Exdetektiv: Je mi jedno, jestli mě politici chtějí zneužít. O vyšetřovateli Čapího hnízda promluvím

Bývalý policista protimafiánského útvaru Jiří Komárek v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že má důkazy o napojení vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila na mafii. "Jsem o tom přesvědčen. Vím, že existují důkazy o tom, že to tak je," říká Komárek s tím, že zatím nebyl ale poslanci osloven, aby před nimi o Nevtípilovi promluvil. Komárek, který je nyní zaměstnancem Generálního finančního ředitelství, v prosinci nepravomocně dostal podmínku kvůli výroku, že je policejní prezident Tomáš Tuhý podezřelý z "brutálního úniku informací". Komárek tehdy před soudem naznačil, že o Nevtípila se zajímali kvůli kauze Čapí hnízdo lidé kolem Ivo Rittiga.

Aktuálně.cz: Přijdete příští týden vypovídat před mandátový a imunitní výbor?

Jiří Komárek: Pokud mě někdo bude zvát, tak asi ano.

Vás ještě pořád nikdo nepozval?

Ne.

Takže je to takové "o vás bez vás".

Tak nějak.

Co před poslanci řeknete, pokud budete pozván?

Policie stojí za Nevtípilem Pražská policie se za vyšetřovatele Pavla Nevtípila, jehož nezávislost opakovaně zpochybňoval i nynější premiér Andrej Babiš, několikrát postavila. Naposledy počátkem tohoto roku. "Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo, který dlouhodobě patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality, je opět stavěn do negativního světla v souvislosti s vyšetřováním jiných kauz. Proti těmto snahám o diskreditaci a znevěrohodnění hlavního vyšetřovatele se důrazně ohrazuji," zastal se Nevtípila pražský policejní ředitel Miloš Trojánek v tiskové zprávě. "V případě vyšetřování samotné kauzy Čapí hnízdo kriminalisté pracují v souladu s trestním řádem a pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze. Vzhledem k této skutečnosti proto absolutně vylučuji jakýkoli politický zásah do vyšetřování a odmítám spekulace o nezákonnosti postupu policejního orgánu." dodal.

Ale já nevím, opravdu netuším, co po mně chtějí. Pravděpodobně něco, co jsem řekl u soudu, to vyvozuji z logiky událostí.

Vy to můžete zopakovat? Nebudete muset být znovu zbaven mlčenlivosti?

Stalo se to veřejnou informací tím, že jsem to řekl vlastně u soudu.

Máte více informací, než jste tehdy u soudu řekl?

Pakliže se jich někdo bude dožadovat, tak ano. Ale netýkalo se to hlavního líčení, takže jsem nic takového neřekl.

Takže máte více informací proti panu Nevtípilovi, ale u toho soudu jste je neřekl.

Neřekl bych proti panu Nevtípilovi.

A jak byste to tedy řekl?

Nikterak. To nejde říct. Já nevím, co koho zajímá. Samozřejmě informací mám více. Chápu, proč mě někdo zve a co bude chtít asi slyšet. Ale nikdo mě zatím nekontaktoval.

Nelíbila se mi situace u policie

A proč si myslíte, že vás tam zvou?

Situace u policie se mi nelíbila a v podstatě to byl taky důvod, proč jsem otevřel pusu. A v tom roce 2016 jsem promluvil o nečistých policistech a tak podobně z veřejného zájmu.

Vy si myslíte, že pan Nevtípil je nečistý policista? Proč?



Jsem o tom přesvědčen. Vím, že existují důkazy o tom, že to tak je.

Ale on přece nikdy nebyl stíhán, nikdy nebyl u soudu, nebyl nikdy z ničeho obžalovaný. Tak jak je to možné?

Řekl bych, že bych tím překročil mlčenlivost.

Takže vy jste přesvědčen, že pan Nevtípil je součástí nějaké, když to přeženu, mafie?

Jsem o tom přesvědčen.

A příští týden v úterý to tedy vypovíte před komisí?

Jestli se někdo ozve, tak určitě ano.

Pochází ten odposlech, který jste o panu Nevtípilovi zaznamenali a vy jste o něm mluvil u soudu, z kauzy Beretta?

Tuhle otázku nebudu komentovat. Odpovím na ni, pokud budu zbaven mlčenlivosti.

Nemáte pocit, že vás chtějí poslanci, kteří vás před výbor zvou, využít v nějakém politickém boji?

Podívejte, já od začátku roku 2016 nelžu, říkám pravdu, byť okrájenou o povinnost mlčenlivosti. Jestli mě s tím někdo chce, řekněme, zneužít, tak mně je to úplně jedno. Já říkám jenom to, co je pravda a co lze dokázat. Vy jste byl včera jeden z prvních, kteří mě kontaktovali.

Vy jste se to včera dozvěděl od novinářů?

Ano. Já jsem byl doma s dcerou, psali jsme úkoly a nevěděl jsem, co chcete.

Uvědomujete si, jaký to může být humbuk, až tam přijdete? Jaké to třeba může mít politické dopady?

Opakuji vám, že je mi to celkem jedno. Já celou dobu říkám pravdu. Musel jsem ale držet papulu. Ale trvám na tom, že lidi by měli vědět o tom, jaký je tady bordel v justici a policii, a mně je to celkem jedno, já neřeknu nic jiného, než co tvrdím celou dobu.