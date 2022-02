Evropský strom roku: Českou lípu zatím poráží polský či španělský dub

V anketě Evropský strom roku vybírají lidé napříč šestnácti státy nejzajímavější strom starého kontinentu. Hlasování na www.evropskystromroku.cz končí úderem půlnoci 28. února, v posledním týdnu jsou průběžné výsledky tajné. Na vítězství má zatím největší šanci polský či španělský dub. Česká Zpívající lípa z Telecího na Svitavsku je jedenáctá. Vítěz populární ankety bude znám 22. března.

Pro šestnáct nejzajímavějších evropských stromů tohoto roku - vítězů národních anket, se prozatím sešlo celkem přes 660 tisíc hlasů, přičemž každý hlasující volí dva stromy. Čtyři sta let starý polský dub Dunin, přezdívaný Strážce Bělověžského pralesa, je od začátku favoritem soutěže, svou podporu mu ve veřejné části hlasování vyjádřilo více než 147 tisíc lidí.

Symbol takzvaného kraje zubrů jezdí každoročně obdivovat davy turistů. Pro polské sousedy se stal ztělesněním zachování jedné z nejcennějších světových přírodních lokalit, kterou od roku 2015 ohrožuje nadměrná těžba dřeva.



Vítězství z loňského ročníku chtějí obhájit i Španělé, kdy se Evropským stromem roku stal Tisíciletý dub z Leciny. Letos vsadili na 250 let starý dub z Bosque del Banquete de Conxo, který je pro jižanský národ symbolem svobody. V jeho těsné blízkosti každoročně projdou desítky tisíc poutníků vstříc známé katedrále v Santiagu de Compostela. Zatím mu vyjádřilo podporu 130 tisíc hlasujících.



Desítky tisíc lidí fandí Velkému korkovému dubu z Portugalska, jenž si průběžně držel třetí příčku. Poslední týden tajného hlasování ale může pořadím výrazně zamíchat, průběžné výsledky jsou již skryty. Šanci tak má pořád i český zástupce - více jak 600 let stará Zpívající lípa z Telecího u Poličky. Zatím pro ni hlasovalo téměř 22 tisíc fanoušků.



Místní na její podporu uspořádali výtvarnou soutěž, zpívající výzvu na YouTube a přímo pod strom přijeli povzbudit "českou favoritku" i loňští soutěžící od Jabloně u Lidmanů. Jeden z nejkrásnějších českých stromů lze podpořit hlasováním do 28. února na adrese www.evropskystromroku.cz.