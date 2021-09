EU dost nebrání své hranice, notovali si Babiš s Orbánem u protimigračního plotu

Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán ve středu společně kritizovali Evropskou unii, která podle nich dostatečně nebrání své hranice před ilegální migrací. Ministerští předsedové společně navštívili nedaleko přechodu Röszke plot na maďarsko-srbské hranici, který Maďarsko nechalo vybudovat v roce 2015 na vrcholu migrační krize.

"V Evropské unii chybí vůle chránit hranice,“ uvedl Orbán, podle něhož na ochranu takzvaného schengenského prostoru volného pohybu Brusel neposkytuje finance. Unii kritizoval i za prodlevy v případě přijetí Srbska a dalších států do evropského bloku s tím, že ochrana EU by měla vzniknout nikoli v Maďarsku, ale na jižní hranici Evropy. Babiš by uvítal obranu evropského prostoru na moři.

Oba premiéři se shodli, že nelegální imigraci do Evropy je třeba předcházet.

"Česká republika nebude přijímat migranty, ale bude jim pomáhat v jejich zemích," prohlásil Babiš. V současnosti jde podle něj například o vyjednávání s radikálním hnutím Tálibán, které v srpnu ovládlo Afghánistán, či o aktivní řešení situace v Sýrii a Libyi.

Maďarsko pohraniční plot vybudovalo před šesti lety v reakci na vrcholící migrační krizi, kdy přes maďarské území přicházeli do Evropské unie statisíce lidí z Blízkého východu, především ze Sýrie a Iráku, ale i z asijských zemí. Budapešť tehdy postavil bariéru podél celé 175 kilometrů dlouhé hranice se Srbskem a oplotila i 200 kilometrů, tedy polovinu, hranice s Chorvatskem. Hranice chrání menší plot z ostnatého drátu a větší plot, který je podle Orbána navíc vybavený počítačovou technikou.

Babiš v rámci dvoudenní návštěvy Maďarska, během které se ve čtvrtek zúčastní i demografického summitu, přivezl darem dva vytápěné a deset armádních stanů, které mají posloužit hlídkám střežícím hranici. Na dohled od hraničního plotu také slíbil, že na začátku příštího týdne s českými ministry projedná i pomoc personální v podobě vojáků či policistů, kteří by svým maďarským kolegům pomohli se zajištěním ostrahy.