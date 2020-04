Krista mohu hájit, bylo to horší než karikatury Mohameda, píše Duka Nejvyššímu soudu

Pražský arcibiskup Dominik Duka je přesvědčený, že jako zástupce papeže v Česku je povinný chránit křesťanskou víru. Jeho právo takovou víru vyznávat navíc může být dotčeno i rouhačským výjevem, který sám neviděl. To jsou jedny z hlavních argumentů jeho dovolání k Nejvyššímu soudu, jenž má deník Aktuálně.cz k dispozici. Arcibiskup vede soudní spor kvůli dvojici kontroverzních inscenací.

"Pokud bylo zmíněno, že kardinál Duka je zástupcem papeže v České republice při ochraně víry, pak jde o argumentaci podporující tvrzení dovolatelů, nikoliv oslabující. Kdo jiný by zásah měl cítit zvlášť bolestně než ten, který slíbil bránit víru a Ježíše Krista tím, že mu v celibátu zasvětí svůj život? Kdo jiný by měl mít aktivní legitimaci hájit Ježíše Krista a sv. Jana Pavla II.?," zní jeden z hlavních argumentů dovolání, které Aktuálně.cz získalo.

Spor vede pražský arcibiskup a primas český kvůli dvojici kontroverzních divadelních inscenací bosensko-chorvatského autora Olivera Frljiče, které proběhly v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2018. Jedna z nich proslula výjevem, v němž postava znázorňující Krista ubližuje ženě muslimského vyznání. Ve druhé tvůrci nechali provádět felaci a poté oběsit figurínu představující papeže Jana Pavla II.

Duka společně se svým právním zástupcem Ronaldem Němcem podali žalobu, v níž se domáhají omluvy. Inscenace vnímají jako útok na svobodu náboženského vyznání a svou důstojnost. Zmíněné extrémní výjevy prý pošpinily i Duku coby prvního muže české katolické církve. U soudu prvního stupně i odvolací instance ale narazil. Jeho žalobu neuznaly, mimo jiné poukázaly na svobodu umělecké tvorby.

"Jde o alegorii, což rozumně uvažující člověk musí pochopit," stálo mimo jiné v rozsudku Městského soudu v Brně. Odvolací brněnský krajský soud zase zmínil, že i extrémní výrazové prostředky v rámci uměleckého projevu jsou legitimní součástí veřejné diskuse. "Víra a tolerance věřících by měly být v rámci demokratické společnosti natolik pevné, aby toto unesli," zmínil předseda odvolacího senátu Michal Ryška.

Neexistuje judikatura k průměrnému rozumu

Primas český zmíněná rozhodnutí nepřijal. Podal proto dovolání, které Nejvyšší soud obdržel v první půli dubna. Podle arcibiskupa například zobrazení Krista jako násilníka symbolizujícího údajný útlak muslimů nepředstavuje alegorii, nýbrž jeho skutečné zpodobnění. Duka také polemizuje s tvrzením soudů, že divák se zdravým rozumem se s takto šokujícími obrazy dokáže patřičným způsobem vypořádat sám.

"Odborníci na komunikaci tvrdí, že fake news je novodobá epidemie. Důvodem těchto jednání a tvrzení je právě ta zkušenost, že průměrný čtenář/divák neumí nakládat s informacemi. Proto je úvaha soudu nesprávná. Je pravdou, že 'průměrný' rozum je definice občanského zákoníku, ale neexistuje soudní judikatura, kdo takováto osoba jest," stojí v dovolání sepsaném advokátem Němcem, který je vedle arcibiskupa druhým žalobcem.

Arcibiskup dále poukazuje na údajný pocit ohrožení některých Čechů islámem. Ten může pramenit i z dojmu, že křesťanská víra nepožívá ve zdejší společnosti dostatečné ochrany. Zmíněný dojem podle primase českého posilují uvedené inscenace, což v důsledku může vést k nábožensky motivovaným incidentům. V tomto ohledu Duka připomíná, že tvůrci a herci obou představení jsou muslimové.

Zasáhlo nás to, i když jsme inscenace neviděli

"Tím jedna skupina obyvatel jednoho konkrétního náboženství vyvolává ostrý střet s jiným náboženstvím. Žádná náboženská skupina nesmí urážet a znevažovat jinou náboženskou skupinu. Muslimové kvůli karikaturám proroka Mohameda v Paříži zabili desítky lidí. Takovéto zobrazení Krista je mnohem vážnější než karikatura proroka Mohameda," píší v dovolání.

Odmítají i argumenty nižších instancí, že vzhledem k malému zastoupení katolíků není možné chránit jejich víru omezením umělecké svobody. Podle Duky ale česká společnost stojí na křesťanských základech. Proto podle něj mohly inscenace urazit i ty, kteří se sice k víře nehlásí, ale sdílejí totožné hodnoty. Stejně se arcibiskup snaží vyvrátit závěry předchozích rozsudků, podle nichž nemohla utrpět jeho práva, když inscenace na vlastní oči neviděl.

"Hra byla široce propagována nejen v samotném městě Brně, ale zároveň i na obrazovkách celonárodních televizí. Z toho nelze učinit jiný závěr, než že náboženský sentiment žalobců mohl být zasažen, i když hru přímo neviděli," píše Duka. Připomíná judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, jenž se zabýval podobným případem, jež připouští, že újma může vzniknout i ve chvíli, kdy dotyčný nebyl s rouhačským výjevem přímo konfrontovaný.

Primas český spor pravomocně ztratil i kvůli tomu, že podle soudů nemá aktivní legitimaci. Jinými slovy žalobu neopřel o žádný osobní poměr ke Kristu, jejž by česká legislativa uznávala a který by mu dal právo hájit Krista u soudu. Jenže Duka poukazuje na Kodex Kanonického práva, interního práva církve, podle něhož je sama církev součástí těla Kristova, což "jednoznačně stanovuje dovolateli aktivní legitimaci na ochranu Ježíše Krista a sv. Jana Pavla II.".

Respektujeme právo na nezávislý proces

Dukovo dovolání dostal 8. dubna na stůl senát soudce Roberta Waltra. Kdy ho vyřídí, není jasné. V civilních sporech se na rozhodnutí o dovolání čeká někdy i déle než rok. Dovolání stejně jako žaloba míří proti Národnímu divadlu Brno, které divadelní festival, v jehož rámci inscenace proběhly, organizovalo. Druhým žalovaným je Centrum experimentálního divadla, na jehož půdě byly hry uvedeny.

"Naprosto respektujeme právo žalobců na nezávislý soudní proces," řekl Aktuálně.cz k současnému stadiu sporu ředitel brněnského národního divadla Martin Glaser. Centru experimentálního divadla šéfuje Martin Oščatka, podle kterého bylo pravomocné zamítnutí Dukovy žaloby namístě. "Soudy, které rozhodovaly o žalobě kardinála Duky, se řádně vypořádaly se všemi jeho argumenty, a zcela srozumitelně rozhodly," sdělil Aktuálně.cz

Když loni v listopadu spor pražský arcibiskup pravomocně prohrál, tvrdě brněnský krajský soud zkritizoval. Podle Duky patří pravomocné rozhodnutí do let minulých. "Je to rozsudek, který je hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoliv demokratického státu, kterým je Česká republika," uvedl.