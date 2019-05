Byla to alegorie, to dá zdravý rozum, napsal soud Dukovi o hře, v níž znásilňují ženu

Divadelní výjev postavy symbolizující Krista ubližujícího muslimské ženě je zjevnou alegorií, kterou musí rozumně uvažující člověk pochopit. Pokud se ale místo toho brání proti výjevu žalobou, inscenaci jen dělá zbytečnou reklamu. To jsou jedny z hlavních argumentů rozsudku v kauze sporu o kontroverzní divadelní hru, kterou inicioval pražský arcibiskup Dominik Duka se svým advokátem. Aktuálně.cz má kompletní rozsudek k dispozici. Arcibiskup se proti němu odvolal.

"Zobrazení Ježíše Krista či použití osoby s atributy jmenovaného, který je jednoznačně identifikovatelný, čímž celkové vyznění hry má silnější dopad, či Jana Pavla II., se mohlo žalobců citově dotknout a nejspíše se tak i stalo, neboť oba jmenovaní jsou reprezentanty a symboly jejich náboženského přesvědčení. To je ale asi tak vše, co se o tvrzeném zásahu dá říci," zní klíčová pasáž verdiktu, jejž deník Aktuálně.cz prostudoval.

Žalobou se primas český chtěl domoci obrany práv na svou čest, důstojnost a svobodu na náboženské vyznání. Arcibiskup Duka se cítil dotčený dvojicí inscenací bosensko-chorvatského autora Olivera Frljiče, které představil festival Divadelní svět Brno 2018. Hra Naše násilí, vaše násilí otřásla výjevem Krista znásilňujícího muslimku, inscenace Prokletí pro změnu šokovala scénami felace a oběšením figuríny představující papeže Jana Pavla II.

Podání k soudu pro Duku zformuloval advokát Ronald Němec, který se k ní coby rovněž věřící katolického vyznání připojil. Porozumění se však žalobě v soudní síni nedostalo. Městský soud v Brně ji letos v březnu shodil ze stolu.

Přestože se soudce Ondřej Sekvard nad extrémními výjevy v obou divadelních kusech pozastavil, žádný z argumentů primase českého neuznal. Z odůvodnění rozsudku plynou podrobnosti.

"Divadelní hra netvrdí, že Ježíš znásilnil ženu, tudíž tak nemůže být namístě tvrzení, že jsou žalobci označeni jako věřící náboženství, jež uctívá muže, který znásilňuje ženu. Důstojnost tak nemůže být narušena již z povahy věci. Jde o alegorii, což rozumně uvažující člověk musí pochopit," píše v rozsudku soudce. Podle něj by se tak musel každý katolík cítit dotčený pokaždé, když na veřejnost prosákne skandál o sexuálním zneužívání v církvi.

Odflitrovat banality od podstatných věcí

Právě sexuální aféry v katolické církvi tematizovala inscenace Prokletí. V očích arcibiskupa Duky a jeho advokáta hra svým provedením církev nespravedlivě pošpinila, čímž v důsledku utrpěla i jejich vlastní čest. Soudce Sekvard se však na to podíval z druhé strany.

Podle něj by se měl arcibiskup soustředit na postih těch, kdo jsou za zneužívání zodpovědní, protože nikoli divadelní inscenace, ale právě takoví kněží povědomí o církvi ubližují. Podle advokáta Němce však církev problémy spjaté se sexuálními prohřešky svých lidí řeší. Navíc prý ani on, ani arcibiskup Duka nemohou ovlivnit všechny kněží na světě, leda jejich jednání odsoudit.

"Prakticky cokoli, co člověk dělá, se může někoho jiného dotknout, a nakonec autor hry i žalovaní věděli, že k tomu dojde. Je však třeba odfiltrovat naprosté banality od skutečně podstatných věcí. Jen z důvodu, že se děj hry může někoho dotknout, soud rozhodně nemohl přistoupit k sankci," uvádí soudce, podle nějž jsou to v důsledku arcibiskup s advokátem, kteří "poskytují oběma divadelním hrám i režisérovi vcelku nezaslouženou reklamu".

Soudce v odůvodnění oponoval také stanovisku arcibiskupa, že mu inscenace extrémně zobrazenou kritikou církve, křesťanství a západní civilizace v podstatě brání bez obav projevovat svou víru. V očích soudce ale hry právo na náboženské vyznání nikomu z žalujících nezkrátily. Odmítl i argument, že by takto tvrdá divadelní reflexe církve mohla vést k násilným protestům mezi věřícími či přímo podnítit někoho k teroristickému útoku.

"Pouze proto, že dle tvrzení žalobců může hrozit podobně extrémní reakce, jako tomu bylo u Anderse Breivika nebo v návaznosti na karikatury proroka Mohameda, není namístě omezovat volnost jednání kohokoli, pokud by nebylo porušeno nějaké zákonné ustanovení, což se v tomto případě nestalo," stojí v rozsudku. "Strach ze všeho a všech pak povede pouze k autocenzuře případně k cenzuře a ztrátě svobody ostatních," dodává soudce.

Podle advokáta nemůže být svoboda slova bezbřehá

Odůvodnění rozsudku do velké míry splývá s tím, jak o žalobě smýšlelo Centrum experimentálního divadla, které k inscenacím poskytlo prostory, a Národní divadlo v Brně, jež festival pořádalo. "Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum. Hrozně bych si přál, aby to byla tečka za tou kauzou. Je to zbytečné rozdmýchávání a prohlubování příkopů, k ničemu dobrému to nepovede," glosoval výsledek sporu šéf Národního divadla v Brně Martin Glaser.

Stávající rozsudek však případ neuzavřel, jak si přál ředitel. Česká televize v pondělí upozornila, že arcibiskup Duka se odvolal. Případ tak projedná Krajský soud v Brně. "Žalobci vždy respektovali svobodu slova, ale i svoboda se může stát tyranií, pokud je bezbřehá," vysvětlil serveru Aktuálně.cz Dukův právní zástupce Ronald Němec. Podle něj je namístě obava, že by obdobné inscenace mohly skutečně spustit nábožensky motivované násilí.

V této souvislosti připomíná teroristický útok na Srí Lance, jenž se odehrál na velikonoční neděli. Při sérii výbuchů namířených na křesťany zemřelo více než 200 lidí. "Bez respektu zde budou stále častěji útoky, které nás ohrožují a postupně zničí. Kritika bez respektu nás neposouvá vpřed, což je účel dobře míněné kritiky, ale vede nás k neúctě k sobě samým, což se projevuje nutkáním některých brát spravedlnost do vlastních rukou," doplnil. Společně s Dukou žádá po obou scénách omluvu.