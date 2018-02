Drahoš měsíc po volbách opět pracuje v Akademii věd, vidí se ale v politice. Chce založit sdružení

před 1 hodinou

Jiří Drahoš není po neúspěchu v prezidentských volbách příliš vidět, plánuje ale další angažmá ve veřejném životě. Chce založit sdružení a kandidovat do Senátu. Zatím má drobné úvazky v Akademii věd, svou budoucnost ale vidí v politice a veřejném životě.

Praha - Mohlo by se zdát, že po neúspěšných prezidentských volbách se stáhl do ústraní a zbyly po něm jen předvolební billboardy. Jiří Drahoš ale plánuje své další působení ve veřejném životě.

Na dotaz, zda se chce nyní vrátit v roli manažera na akademickou půdu, nebo se spíš pustí do politiky, odpovídá bez rozmýšlení: "To druhé." Má v plánu širší projekt, který by na prezidentskou kampaň navázal.

"Aby nezapadla témata, o nichž se mluvilo, například vzdělání. Nemá to být politická strana ani think-tank, bude to sdružení, jež by mělo udržovat myšlenky, které zazněly v kampani," uvedl v rozhovoru pro Týden Drahošův šéf volební kampaně Jakub Kleindienst a profesor jeho slova potvrdil.

"Je pravda, že něco takového promýšlím, ale ještě to nemá definitivní obrys," řekl Aktuálně.cz. Zatím se po volbách vrátil na minimální úvazek na Ústav chemických procesů Akademie věd ČR v pražském Suchdole, kde začínal svou vědeckou kariéru a později ústav vedl. Nyní jej tam ředitel zaměstnal jako svého poradce a člena rady.

"Potřebuje si zde vyřešit svoje věci a rozloučit se s ústavem, má tady ještě rozdělanou práci," vysvětluje ředitel Miroslav Punčochář. Drobný úvazek u něj měl Drahoš ještě předtím, než se rozhodl kandidovat na prezidenta, nyní jej obnovil.

Stejně tak má profesor smlouvu přímo s "centrálou" Akademie věd. "Pan profesor Drahoš má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti na funkci poradce akademické rady," uvedl ředitel Kanceláře Akademie věd ČR Leoš Horníček s tím, že dohoda platí do konce letošního roku.

Drahoš radí konkrétně s takzvanou Strategií AV 21, což je poměrně nová platforma, která má za cíl pomáhat řešit z pozice Akademie věd problémy současné společnosti. "Předává zkušenosti ze svého minulého funkčního období v pozici předsedy Akademie věd," doplnil Horníček.

Jak už Drahoš několikrát uvedl, má zájem kandidovat v podzimních volbách do Senátu. "Nabídky má od více subjektů," uvedl pro Týden Kleindienst s tím, že na post pražského primátora Drahoš nepomýšlí.