Soud zamítl stížnost na Zemanovu kampaň "Stop imigrantům a Drahošovi", slogan neporušuje zákon

Uchopení tématu migrace ani Zemanův slogan "Stop imigrantům a Drahošovi" nelze podle Nejvyššího správního soudu považovat za protiprávní.

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl první ze stížností na kampaň vítěze prezidentských voleb Miloše Zemana, podali ji čtyři lidé z Prahy. Prokazatelné porušení zákona, které by hrubě ovlivnilo výsledky, volební senát nezjistil. Uchopení tématu migrace ani Zemanův slogan "Stop imigrantům a Drahošovi" nelze považovat za protiprávní, byť se mnohým mohl zdát zavádějící či nepravdivý. Dalšími stížnostmi na kampaň se soud ještě bude zabývat.

Soud může zasahovat jen ve výjimečných případech, kdy jsou volební zákony porušeny ve velkém rozsahu, vysoké intenzitě a s prokázaným účinkem na volební výsledek. Jinak je nutné respektovat vůli voličů. Pro pisatele stížností i volební senát je podle dnešního rozhodnutí obtížné splnit zákonný požadavek a prokázat, že způsob vedení kampaně a jejího financování měl konkrétní reálný dopad.

"Je třeba si však uvědomit, že to je zejména proto, že do voličovy hlavy nikdo nevidí. Volba je tajná, volič se může rozhodnout jakkoli. A pokud nemá nikdo, ani soud, možnost zjistit, jak který volič hlasoval, nemůže ani ověřovat, proč tak hlasoval. Za takové situace je třeba respektovat svobodný výkon volebního práva každým z voličů," řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Poukázal na to, že někoho může tvrdá kampaň oslovit a získat, jiného odradit, další se rozhodne třeba podle barvy kravaty nebo tónu hlasu kandidáta.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že vyjádření soudu komentovat nebude.

Už v minulých dnech soud postupně odmítal některé další stížnosti na volby, mj. pro předčasnost anebo kvůli tomu, že se týkaly již uzavřeného procesu registrace kandidátů. Nyní se soud poprvé vyjádřil ke kampani.

Zemanovi lze podle soudu přičítat aktivity formálně zaštítěné spolkem Přátelé Miloše Zemana. Spolek například masivně vylepoval billboardy. Volební senát považuje za krajně nepravděpodobné, že by Zeman neměl na kampaň vedenou v jeho prospěch žádný vliv.

Slogan "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!" označil soud za povrchní a prázdný - ovšem jako mnoho dalších volebních hesel. Personalizace a zkratkovitost je v kampaních přípustná.

"Kampaň vyžaduje jisté zkreslení, jistou zkratkovitost, nelze říct, že by tím vítězný kandidát vykročil ze zákonných mantinelů," řekl Langášek.

Migrace patří k zásadním tématům současnosti, připomněl soud. Těžko tedy vyčítat kandidátům na prezidenta, že se k ní vyjadřují, ačkoliv její přímé ovlivnění není v kompetenci hlavy státu.

Pochopitelná je prý i snaha vymezit se právě prostřednictvím migrace vůči protikandidátovi Jiřímu Drahošovi, byť i ten se stavěl proti kvótám a jeho stanoviska byla komplexnější, neodpovídala tedy "černobílému diktátu zkratkovitého sloganu". Podle soudu nelze popřít, že se oba kandidáti ve stanoviscích částečně lišili.

"Hypotéza, že mnozí voliči takto vyvolané emoci podlehli a že jen v důsledku tohoto (dílčího) prvku kampaně se rozhodli hlasovat pro vítězného kandidáta, je však spekulativní a především v soudním řízení, nutně postaveném na faktech, nikoli dojmech, neuchopitelná," stojí v usnesení.

Lhůta pro rozhodnutí o všech volebních stížnostech končí soudcům 21. února. Zbývá jich 22 ze sedmi desítek.

