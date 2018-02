Doufám, že se Agrofert bude soudit. Já pak budu bránit vaši práci, řekl šéf rozhlasu Kroupovi

před 1 hodinou

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se omluvil za to, že reportáž novináře Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu nazval účelovou. Trvá ale na tom, že v ní byly nedostatky.

Praha - Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral připustil, že v době, kdy kritizoval reportáž novináře Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích bez majitele, neměl k dispozici dostatek relevantních informací. Trvá na tom, že nezpochybnil téma, ale pouze formu reportáže. Omluvil se za to, že v souvislosti s reportáží použil slova jako "antibabišovské tažení" a "účelové načasování".

Vyplývá to ze společného prohlášení generálního ředitele a ředitele zpravodajství ČRo, které má Aktuálně.cz k dispozici.

"Neměl jsem tehdy k dispozici všechny relevantní informace, které později mé podezření o účelovosti vyvrátily," uvádí Zavoral a dodává, že se za zmíněné výroky již omluvil v rozhovoru pro DVTV.

"Beru svá slova z Českých Budějovic zpět. Z 90 procent odmítám obvinění ze strany Agrofertu, z 10 procent jsem přiznal své pochybnosti. Já nemohu být úplně nekritický, vzal jsem nejostřejší obvinění zpět, ale nemohu vzít zpět vše," řekl Zavoral podle informací Aktuálně.cz na setkání se zaměstnanci, které na pondělí svolal. Zároveň dodal, že ho mrzí, že se kauza řeší na veřejnosti.

Ředitel odmítl, že by jakkoliv ovlivňoval obsah reportáží v rozhlase. Trvá na tom, že v reportážích Janka Kroupy byly věcné nedostatky, což podle něj dokazuje také analýza Fakulty sociálních věd.

"Rozkouskovávat celou kauzu do několika vysílání není možné. Posluchač v 8.00 má dostat komplexní informace. Není možné uvést celou reportáž tím, že problém má Agrofert, a teprve za hodinu říci, že to dělají i jiná družstva," vysvětloval své pohnutky Zavoral.

Novinář Kroupa tvrdí, že Zavoralovo vystupování poškodilo dobré jméno rozhlasu. "Ta škoda se stala. Vy jste způsobil a znevěrohodnil možnost vytvářet nezávislou žurnalistiku. Mám dva návrhy. Bylo by rozumné najít vnitřní nástroj na řešení těchto problémů uvnitř Českého rozhlasu. Debata by se měla vést uvnitř. Je klíčové, aby došlo k oddělení mocenské manažerské funkce od té žurnalistické. Byl bych rád, aby se navrhla opatření k ochraně zásahů od vás či jiných lidí z managementu," vytkl Kroupa na setkání se zaměstnanci řediteli.

Zavoral v reakci na Kroupova slova odmítl, že by pověst rozhlasu poškodil. "Bylo mojí povinností odpovídat na veřejném jednání rady ČRo," sdělil. "Doufám, že se Agrofert bude soudit a já budu bránit vaši práci. Pokud prohrajeme, tak pokutu zaplatí Český rozhlas, a nikoliv zaměstnanci nebo vedení redakce," odpověděl Kroupovi ředitel.

Dodal také, že z petice, kterou podepsaly více než dvě stovky redaktorů, nebude vyvozovat žádné personální důsledky.

Obavu, že tento spor může ovlivnit pověst rozhlasu, má také šéf zpravodajství Jan Pokorný. "Prosím Reného Zavorala i Janka Kroupu, aby se do budoucna zdrželi nějakých mediálních výstupů. Pokud to takhle bude ještě dny a týdny, rozhlas dostane tak na zadek, že se z toho už nevzpamatuje," apeloval Pokorný.

Ředitel rozhlasu kromě analýzy FSV nechal zpracovat i další dva rozbory Kroupovy reportáže - od společnosti Newton Media a novináře Karla Hvížďaly. Ty ale nevzal při své argumentaci v potaz, což mu Kroupa opakovaně vyčetl. Tyto dvě analýzy vyznívaly pro Kroupu příznivěji.

"Nejste mediálním odborníkem, abyste posuzoval, které analýzy jsou kvalitní a které nejsou. Vy si o tom můžete něco myslet, to vám neberu. Vy nevedete soukromou instituci, vedete veřejnoprávní instituci, která se má řídit kodexem, podle něhož musíme všichni postupovat. V tom kodexu velmi jasně stojí, že za obsah zodpovídají šéfredaktoři. Vy dnes děláte to, že do toho obsahu zasahujete retrospektivně. A to vám nepřísluší," vystoupil proti Zavoralovi Kroupa.

Ředitel rozhlasu se proti novinářovým slovům ohradil s tím, že odmítá žít ve společnosti, kde jako šéf nebude moci zkritizovat práci svých podřízených. "Troufám si říci, že kodex ČRo a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání znám tisíckrát lépe než vy. Nezlobte se. Vy tady působíte dva roky. Já tady působím 17 let a zažil jsem v rozhlase ledacos. Přestaňte mě osočovat z toho, že nejsem mediální odborník. Tím znevěrohodňujete Radu Českého rozhlasu a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání," odpověděl Zavoral.

"Jestli si všichni v atriu myslíte, že generální ředitel je osoba, která má chodit kanály a jenom podepisovat statisícové částky a vaše odměny, tak to budu dělat, ale tak to není," uzavřel Zavoral.