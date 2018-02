Šéf rozhlasu: Je mi jedno, že se kauza týká Babiše. Naši reportéři ale nesmí porušovat zákony

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Šéf Českého rozhlasu René Zavoral v e-mailovém rozhovoru pro Aktuálně.cz trvá na tom, že v reportáži Janka Kroupy o Agrofertu a neoprávněném užívání půdy byly chyby. "Jaký význam by mělo chyby zahlazovat a zametat problémy pod koberec? To by vedlo k ohrožení naší profesionality," tvrdí.

Vaše kritika na jednání Rady ČRo byla hodně tvrdá. Vlastně jste neřekl nic pozitivního ohledně celého tématu o neoprávněném využívání půdy Agrofertu a práce vašich redaktorů. Proč jste nevzpomněl i něco pozitivního, jak vás poté upozornil radní Šafařík?

Uvedl jsem jasně, že téma považuji za závažné, ale že jeho forma zpracování nebyla vyhovující. Všichni dobře ví, že jsem nikdy nezpochybnil existenci naší investigativní zpravodajské buňky, sám jsem ji kdysi umožnil založit. Požaduji po ní ale perfektně odvedenou práci, tu jsem také připraven chválit.

Je skutečně dobrý nápad vést školení, kde by jako špatný příklad posloužila právě reportáž o Agrofertu?

Jaký je v tom rozdíl, když by bylo téma jiné? Nezáleží mi na tom, čeho či koho se reportáž týkala. Zajímá mě, zda byla kvalitně zpracována podle platných norem a žurnalistických zásad veřejnoprávního média. Pokud jsou v ní chyby, je třeba se z nich poučit.

Nemůže tento váš záměr snížit důvěru veřejnosti v práci vašich redaktorů?

Snížit důvěru veřejnosti v Český rozhlas by mohlo pouze to, pokud bychom se neuměli ze svých chyb poučit a lpěli nekriticky a bez sebereflexe na své bezchybnosti. Jaký význam by mělo chyby zahlazovat a zametat problémy pod koberec? To by vedlo k ohrožení naší profesionality. A já vím, že v Českém rozhlase pracuje mnoho profesionálů a redaktorů, kteří odvádějí špičkovou práci.

Mělo by dojít k nějakým personálním změnám v tomto oddělení? Nebo budou moci i nadále pracovat tak jako nyní?

Pokud máte na mysli naše investigativce, jejich další práci nic nebrání a nevím, proč by jí něco mělo bránit. Mým jediným požadavkem je, aby dodržovali platné zákony, kterými se ČRo musí řídit, a Kodex ČRo. Žádné personální změny na stole nemám.

Pokud jde ještě o vaši kritiku, na základě kterých analýz a odborníků jste došel k takovému závěru?

Uvedl jsem to jasně na veřejném zasedání Rady ČRo. Klíčová pro mě byla analýza Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. K dispozici jsem měl i další analýzy - mediální i právní. O jejich konkrétních autorech nyní nebudu hovořit, nehodlám je vystavovat mediálnímu tlaku. Zřetelný kritický signál pak vyslala ve svém usnesení směrem k nám i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Proč jste kritizoval reportáž poprvé už v prosinci, kdy jste patrně žádné analýzy neměl?

Odpovídal jsem na přímé dotazy členů Rady ČRo při veřejném zasedání rady. Nezpochybnil jsem téma reportáže, ale vyjádřil pochybnosti o formě jeho zpracování. Uvedl jsem, že si nechám zpracovat analýzy, které by mé pochybnosti buď potvrdily, nebo vyvrátily.

Proč jste v pořadu na TV Barrandov vzpomněl, jak za vámi chodí ohledně Janka Kroupy zaměstnanci? Neříkáte si dnes, že to bylo přece jen zbytečné? Zejména, když říkáte, že jste s ním měl dosud vždy velmi dobré vztahy?

Uvedl jsem to, protože je to pravda. Dobré vztahy jsem s panem Kroupou měl až do doby, kdy začal svými vyjádřeními pro média poškozovat dobré jméno Českého rozhlasu a to, jak plní svou službu veřejnosti. Reagoval jsem tak jen na jeho nesmyslná a neférová obvinění.

Nemyslíte si, že vaše nezvykle ostrá kritika může snížit chuť a odhodlání redaktorů pouštět se do složitých kauz? A třeba i kauz, které se týkají premiéra Andreje Babiše?

Nevím proč. Práci našich redaktorů jsem vždy podporoval a usiloval o to, aby pro ni měli ty nejlepší podmínky. I na veřejném zasedání Rady ČRo jsem nyní ocenil například jejich přístup k prezidentské volbě a k jejímu bezvadnému zpracování. Je mi opravdu jedno, koho se kauza týká. Když někdo přinese závažná zjištění o komkoli a o čemkoli, Český rozhlas je odvysílá. Jen je musí odvysílat podle žurnalistických standardů a tak, aby neporušil příslušné zákony a Kodex ČRo.