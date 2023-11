Když oslepnu, přijdu o všechno, říká překladatelka a shání peníze na operaci

Apolena Rubešová byla učitelkou, publicistkou i manažerkou. Už pět let ji však trápí problémy se zrakem, které bez operace povedou k oslepnutí. Protože nemá rodinu, rozhodla se sama založit sbírku. Na získání peněz na záchranu zraku má 40 dní. "Mám strach, že až přijdou Vánoce, budu bez šance. Lidé už nebudou mít na štědrost čas," říká.

Dvaašedesátiletá důchodkyně původem z Gruzie a zakladatelka krajanského spolku Zlatá Praha Apolena Rubešová za svůj život vyzkoušela mnoho profesí. Učila studenty na gymnáziu, asistovala generálnímu řediteli nadnárodní společnosti, stala se kulturní mediátorkou a také projektovou manažerkou neziskové organizace Fond dalšího vzdělávání. V posledních letech psala odborné články do kulturně-historického časopisu Dědictví Koruny české a především se věnovala překladatelství.

Kvůli zdravotním problémům by se však s profesí, která je jejím jediným zdrojem obživy, mohla brzy rozloučit. "Neúnavná práce na překladech a vyčerpávající hledání vhodného zaměstnání se podepsaly na mém zdraví, přesněji řečeno na mých očích. Mám těžce postižený zrak a nutně potřebuji operaci očí," píše na webu Donio, kde sbírku vyhlásila a žádá dárce o pomoc. Potřebuje získat 90 tisíc korun, dosud vybrala něco přes polovinu této částky.

S problémy se zrakem se Apolena Rubešová začala potýkat v roce 2018, kdy se jí objevily v očích sklivcové zákalky. Jde o oční onemocnění, při němž lidé vidí v zorném poli malé kousíčky nečistot pohybující se volně ve sklivci, hmotě podobné rosolu či želé, která vyplňuje oční bulvu a pomáhá jí udržet tvar. Defekt vzniká obvykle ve vyšším věku, kdy mají lidé sklivec zpravidla tekutější. "Rozhodla jsem se jít na operaci, kterou jsem absolvovala zhruba před čtyřmi měsíci," vypráví Rubešová.

Operace dopadla dobře, zrak se skutečně zlepšil. Problémy s očima však odezněly pouze dočasně. Jelikož měla důchodkyně ještě před operací šedý zákal v počáteční fázi, lékaři ji upozornili, že po zákroku bude postupovat, a tudíž nesmí otálet s jeho odstraněním. "Čím starší je zákal, tím bývá oční čočka více postižená, tvrdší a hůř se odstraňuje. A co je horší, a to mi lékaři neřekli, zhoršila se mi také krátkozrakost," dodává.

Krátkozrakost má tři kategorie - lehká, střední a těžká, která je diagnostikována lidem s minus šesti dioptriemi. Rubešová má nyní v pravém oku minus dvanáct dioptrií a o dvě dioptrie méně v oku levém. "Mám problém pracovat na počítači. Koukám se na monitor už jen levým okem. Nezvládnu často ani používat mobil, písmenka se mi překrývají a nerozluštím je. Je to pro mě velký problém, protože jde o mé pracovní nástroje. Bojím se, že se brzy neuživím. Nikoho, kdo by se o mě postaral, nemám," přiznává osamělá důchodkyně.

Prosbu nemocné překladatelky o pomoc dosud vyslyšelo kolem třiceti dárců. Za téměř měsíc se podařilo Rubešové na operaci získat skoro padesát tisíc korun. Aby však mohla chirurgický zákrok podstoupit, potřebuje ještě dalších čtyřicet. "Sbírka se záhadně zastavila na bodu mrazu. Už týden se nic nemění, nikdo nepřispívá. Na rozdíl od mého zraku, který se zhoršuje katastrofickým tempem," svěřuje se.

"Vybrané prostředky mi, doufám, pomohou zachránit zrak a překonat období rekonvalescence, abych se nejen vrátila do plnohodnotného života," říká Rubešová, které lidé mohou pomoci příspěvkem na webu Donio. Žena získá všechny zaslané peníze. Pokud by se však cílová částka nevybrala, peníze by dárci dostali zpět.

