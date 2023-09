Podobnou sbírku v Evropě nepamatuju, Martínkovi rodiče jsou v šoku, říká šéf Donia

Češi ve sbírce na Doniu vybrali více než 100 milionů korun na genovou terapii pro dvouletého Martínka. Velkou část peněz poslali během pouhých čtyř dnů. Na léčbu chlapce se rozhodlo přispět přes 240 tisíc lidí. Zakladatel portálu Donio David Procházka v rozhovoru pro Aktuálně.cz připouští, že si zprvu nedovedl představit, že se taková částka vybere.

Když jste viděl, že se vybírá 100 milionů, dokázal jste si představit, že se to vybere?

Nedovedl. Určitě ne to, že se to vybere takhle rychle.

Čím se to zlomilo?

Nejprve šlo hlavně o aktivitu herečky Nikol Leitgeb na Instagramu. Byla klíčovým hnacím motorem. Strhla lavinu solidárnosti a virality. Příběh pak začaly sdílet další osobnosti, celebrity i média. Potom už to jelo samo.

Přispělo přes 220 tisíc dárců. Šlo o drobné dárce, nebo jsou tam i nějaké velké dary od firem?

To je právě zajímavé. Na většinu sbírek na Doniu přispívají větší dárci. U této sbírky byl ale nejvyšší dar 200 tisíc korun. Přes 240 tisíc lidí opravdu poslalo po 100 korunách, což je naprosto úžasné. Nejvyšší dar nebyl ani od nikoho známého, byl od nějaké paní.

Jak velká sbírka to vlastně v rámci Donia byla?

Úplně největší. Do téhle doby žádná větší nebyla. Průměrná vybraná částka je okolo 150 tisíc korun.

Na Doniu na léčbu shání peníze mnoho pacientů, dospělých i dětí. Čím si vysvětlujete, že tak obrovský zájem veřejnosti vzbudila zrovna tato, pro jejíž úspěch se navíc musela vybrat takhle vysoká částka?

Byla to výzva pro celou společnost, jestli to dokážeme. Typologicky byl ale Martínkův příběh hodně urgentní. Opravdu šlo o čas. Potřeboval terapii do určitého data. Šlo o silný příběh, který měl časovou urgenci.

Jak reagovali rodiče, když se dozvěděli, že se podařilo požadovanou částku vybrat?

Byli jsme s nimi v kontaktu po celou dobu kampaně. Koukali na to stejně jako my. Byli v šoku a samozřejmě obrovsky nadšení. Pořád zpracovávají, že se vůbec podařilo během čtyř dnů vybrat takovou částku.

Jak rychle se peníze k rodině dostanou? Jak probíhá převod takhle velkých částek v praxi?

Převod probíhá standardně bankovním převodem. Ještě řešíme s poskytovatelem genové terapie, jestli to půjde ve více částkách, nebo najednou. Léčba bude v zahraničí, tudíž teď úplně přesně nedokážu říct, jakým způsobem platbu provedeme. Jsme připravení peníze zítra odeslat. Spíš jde o detaily, abychom věděli přesně kam a jak.

Říká se, že Češi jsou štědří a i při různých tragických událostech neváhají finančně pomoci. Co o nich říká tato sbírka?

Není lepší razítko na to, že je tohle pravda, než fakt, že Češi vyberou za čtyři dny 100 milionů na příběh nemocného chlapečka. Nepamatuju si, že by se v Evropě stalo něco podobného. Možná o tom nevím, ale jde skutečně o unikátní událost.