Mladí, přidejte se, burcují dobrovolníci po povodních. Doufají, že je ve škole omluví

Pro desetitisíce lidí v Česku se přinejmenším zbytek týdne ponese ve znamení velkého úklidu. Hladiny řek opadly a nastává čas dát zničené domovy opět do pořádku. Do terénu vyráží dobrovolníci, aby těm nejpostiženějším usnadnili práci. Třeba bratři Zajícovi z Valašska, kteří se přidali k organizaci Adra. "Jsme mladí a plní energie, tak jsme vyrazili pomoct," říkají v ostravské Porubě.

Na některých nejpostiženějších místech už voda opadla, v Zátoru na Bruntálsku bylo ale v úterý kolem poledne stále zatopených několik ulic. Zoufalí obyvatelé už se pustili do úklidu následků povodní, chybí ale potřebná těžká technika i běžné lopaty. Nejvíc by ale místní potřebovali jednu věc - lidské ruce.

Oblast ještě není bezpečná, dobrovolníci sem tak zatím nemohli přijet. A místní se bojí, zda vůbec dorazí. "Z toho máme nejvíce strach. V roce 1997 byly dobrovolníků hromady. Byli jsme za to strašně vděční. Teď ale nevíme. Nejsou prázdniny a postižená je půlka republiky. Je to zlá doba," míní místní důchodkyně Marie Kolářová.

Pohled do oblastí, odkud už voda zmizela, ale naznačuje, že by situace nemusela být tak zlá. V ulici Splavní v Ostravě-Porubě jsou práce v plném proudu, místní vynášejí z domů ven poničený nábytek a vozíky jej odvážejí do kontejnerů. I za pomoci dobrovolníků z organizace Adra.

Včetně těch školou povinných. "Jsme mladí, plní energie, tak jsme přijeli pomoct. Jsem s třídním domluvený, že tady budu. Uvidíme, na jak dlouho mě pustí. Mám dobré známky, tak to snad půjde co nejdéle," říká šestnáctiletý Vojtěch Zajíc, statný mladík s ochrannými rukavicemi a prací ušpiněnými kalhotami.

Do Ostravy přijel pomáhat s bratrem Jakubem ze Stříteže nad Bečvou na Valašsku. "Nejdříve jsme u nás pomáhali hasičům roznášet a doplňovat pytle s pískem. U nás to nebylo nic moc hrozného, voda vytopila pár sklepů. Tak jsme vzali auto, získali kontakty a ráno přijeli sem," popisuje.

V práci by rádi pokračovali, jak dlouho to bude potřeba. "Doufáme, že se přidají i další mladí," doplňuje jeho bratr Jakub.

O ulici dál skupinka dobrovolnic provádí neméně důležité práce - obchází domy a zjišťují, kdo bude potřebovat jaký typ pomoci. Když na místo dorazí reportér Aktuálně.cz, zrovna procházejí dům pana Otakara Vajdy, ve kterém byly v jednu chvíli dva metry vody.

"Ptáme se lidí, jestli mají kde zůstat, zda mají nějakou výpomoc. Také jestli potřebují nějakou finanční pomoc nebo vybavení, jako jsou třeba vysoušeče," říká Iveta Pustelníková. Tyto informace pak dobrovolníci předávají obci a záchranným složkám.

Je to pro ni cenná zkušenost. Iveta studuje humanitární práci na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. "Adra kontaktovala naši školu, valná většina spolužáků se hned sbalila a jela sem," popisuje.

K dobrovolníkům se ale může přihlásit kdokoli. Adra v úterý odpoledne evidovala přes 1300 zájemců. Potřeba ale budou další. "Předpokládáme, že pomoc bude nutná dlouhodobě, nejen v příštích dnech, ale i týdnech a měsících. Máme zkušenosti z tornáda na jižní Moravě, kde i dnes lidé potřebují pomoc," vysvětluje mluvčí dobrovolnického centra Adra v Ostravě Katarína Kijonková.

Neobává se, že by pomoci mělo být oproti roku 1997 méně, jako si to myslí v Zátoru. "Tehdy nebyly sociální sítě a internet. Informace se tak rychle nešířily. Pomoc je tedy nyní daleko efektivnější," ujišťuje.

V terénu nyní kromě Adry působí i Česká federace potravinových bank, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR nebo Diakonie Českobratrské církve evangelické. Výčet sbírek, skrze které lze přispět na pomoc obětím povodní, naleznete níže.

