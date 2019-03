Lidé mají právo vyřídit si věci s úřady digitálně, shodlo se na zákoně 137 poslanců

S podpisy 137 poslanců napříč kluby i podporou vlády budou zákonodárci projednávat zákon o právu na digitální službu. Podle předsedy pirátů Ivana Bartoše by měl nový předpis přinést přesný harmonogram digitalizace státní správy. Představitelé všech stran zastoupených v dolní komoře, kteří předpis představili na tiskové konferenci, ho označili za přelomový. Zákon má kromě práva občanů na digitální službu zavést i povinnost státních orgánů takové služby poskytnout.

Přípravy zákona trvaly podle poslankyně ANO Barbory Kořanové přes rok. Práce zastřešoval výbor pro veřejnou správu, který vede Bartoš.

"Spolupracovaly na něm všechny strany v Poslanecké sněmovně, zástupce vlády pan (zmocněnec pro digitalizaci Vladimír) Dzurilla, zástupce komerčního sektoru ICT unie pan (Zdeněk) Zajíček. Návrh se nám podařilo vykomunikovat i s jednotlivými ministerstvy," řekl novinářům Bartoš. Zdůraznil, že zákon má i podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) a kabinetu.

Zákon má podle důvodové zprávy posílit práva občanů a firem na to, aby jim státní správa poskytovala své služby elektronicky. "Umožní v průběhu následujících let podle přesného harmonogramu ministerstvům a vládě digitalizovat státní správu tak, aby to byla služba občanům. Do pěti let by měl mít občan možnost komunikovat se státem digitálně," vysvětlil Bartoš.

"Zákon by měl občanům zjednodušit život, ale zároveň dává vládě závazek. A to do 12 měsíců ode dne účinnosti zveřejnit katalog agend a do čtyř let je uvést k životu. Pokud občan nedostane službu v elektronické podobě, může ji po úřadech vymáhat soudně," uvedl v tiskové zprávě Babiš.

Předkladatelé zvolili pro předpis podobu poslanecké iniciativy, i když má podporu napříč stranami, s ohledem na to, že jeho účinnost přesáhne současné volební období. "Předkládaný zákon usnadní život lidem, protože přináší inventuru toho, co stát dělá, zjednodušení agend a následné převedení do elektronické podoby," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Zcela výjimečný krok

Dzurilla ocenil podporu politických stran pro digitalizaci. "Potřebujeme nejenom tento zákon, ale také prováděcí zákony. Je jich 170, na kterých se v současnosti pracuje," uvedl. Za nezbytnou považuje práci na propojení jednotlivých systémů. "Ty jsou často zastaralé, takže nás to často povede i k výměně některých systémů, které nejsou schopné toho, co od nich potřebujeme," dodal.

Zajíček označil zákon za zcela výjimečný krok. "Stanovuje jasně práva občana, která bude mít, například právo mít předvyplněný elektronický formulář při podávání jakéhokoliv podání vůči státu," uvedl. Řada systémů podle něj už existuje a jsou funkční, vázne ale sdílení dat napříč institucemi. "Zákon k tomu dává reálný základ, aby se to mohlo dít, mělo by to ušetřit čas a peníze na straně občana, podnikatele i státu," řekl.

I přes širokou podporu počítají politici s podrobným projednáváním zákona ve sněmovně, aby v něm nezůstala žádná problematická místa. "Chceme, aby se to diskutovalo na výborech, protože i v té naší pracovní skupině i skrze ministerstva jsme mohli nějakou důležitou věc opomenout," řekl Bartoš.

