Britové ji nabízejí milionům dětí. Do Česka dorazí vakcína, která se stříká do nosu

S chladnějším počasím se opět blíží sezona chřipky. Tou se často ve školách nakazí děti a ty pak nemoc přenášejí na další členy rodiny. Včetně těch nejstarších, pro které je virus mnohem nebezpečnější. Lékaři proto rodičům doporučují nechat děti proti chřipce očkovat, a to bezbolestně. Na začátku listopadu do Česka dorazí moderní vakcína v podobě sprejů do nosu.

Očkování jehlou bývá nepříjemné dospělým, natož dětem. Od začátku listopadu ale budou moct pediatři nabízet svým pacientům bezbolestnou alternativu, která zvýší jejich odolnost vůči chřipce. Vakcína FluenzTetra se dětem podává stříknutím do nosu.

"Jednoduchým stiskem aplikátoru se postupně vpraví do obou nosních dírek. Tento způsob je v podstatě podobný tomu, jak se běžný virus chřipky dostává do těla. Na dítě aplikace neklade žádné nároky. Nemusí látku vdechovat ani nijak vtahovat nosem," popsala pediatrička Hana Cabrnochová z ordinace v Praze-Libuši.

Vakcína je určená pro děti od dvou do osmnácti let. Děti do devíti let, které se dosud proti chřipce nenechaly očkovat, dostanou dvě dávky, jinak stačí jedna. Rodiče si vakcínu mohou vyžádat u praktických lékařů svých dětí, případně kontaktovat očkovací centra. Jejich seznam je k dispozici na webu bezzihadla.cz, stejně jako informace, jak velký příspěvek na něj poskytují jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Vhodná doba pro očkování proti chřipce je právě mezi říjnem a prosincem. Pro co největší účinnost je nejlepší se přeočkovávat každý rok.

Lékaři očkování dětem doporučují, zejména těm do pěti let, předčasně narozeným a chronicky nemocným, například s astmatem. "Do pěti let věku bývá u nás hospitalizováno s chřipkou asi 500 dětí ročně. Chronicky nemocné děti do pěti let mají riziko hospitalizace až pětkrát větší než stejně staré jinak zdravé děti," upozornila Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Podle vakcinologa a pediatra Daniela Dražana chřipkou ročně onemocní zhruba pětina dětí. Pro většinu z nich bývá nejhorším příznakem horečka, rodiče by ale neměli riskovat, že se jejich dítěti nic vážnějšího nestane. "Očkování proti chřipce doporučujeme všem našim pacientům ve shodě s doporučením Světové zdravotnické organizace a dalších autorit," podotkl Dražan.

Lékaři apelují na rodiče, aby děti nechali naočkovat i kvůli starším příbuzným, u kterých je vyšší riziko těžšího průběhu nemoci. Podle lékařky Cabrnochové jsou dětští pacienti mnohem nakažlivější než dospělí, a je tak větší pravděpodobnost, že nemoc přenesou na prarodiče. Děti mohou být infekční i více než deset dní a virus dokážou šířit i osm dní před nástupem příznaků.

Obecně v Česku není o očkování proti chřipce moc velký zájem. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra uvádí, že ročně se nechává proti chřipce očkovat pět až osm procent lidí. Mezi lidmi nad 65 let se podle dat Eurostatu z roku 2021 nechala naočkovat přibližně čtvrtina Čechů, průměr zemí Evropské unie byl přitom ve stejném roce 51 procent.

Nízký zájem o očkování dětí dokládají zkušenosti jednotlivých lékařů. Třeba v plzeňské ordinaci pediatričky Šebkové o vakcínu v podobě nosního spreje projevily zájem jednotky rodičů. Oproti tomu ve Velké Británii se tato dětská alternativa používá od roku 2013 a ročně ji nabízejí ve školách milionům žáků.

Podle Dražana je problém i v tom, že očkování dětí proti chřipce v Česku plně nehradí zdravotní pojišťovny, lze na ně získat pouze příspěvek. "V tomto ohledu i přes deklarovanou podporu preventivní péče náš stát značně selhává. Proočkovanost dětí proti chřipce je v Česku na úrovni rozvojových zemí a stát nedělá nic proto, aby ji zvýšil," zdůraznil.

