Děti si mobil na tábor berou kvůli rodičům. Volají jim při sebemenších problémech, naříkají vedoucí

Mobily na táborech používá podle průzkumu prakticky polovina dětí a čím jsou starší, tím více.

Praha - "Doporučujeme dětem nechat doma mobily a další rozrušující přístroje." Podobné vzkazy čtou rodiče v pokynech na letní pobytové tábory čím dál častěji. Mobily jsou podle vedoucích táborů problém. Děti jsou pak nesamostatné a kvůli sebemenší nesnázi hned telefonují rodičům, místo aby je vyřešily s vedoucími.

Nový průzkum České rady dětí a mládeže ukázal, že si děti nejčastěji berou mobil na tábor kvůli tomu, aby mohly kontaktovat rodiče. V on-line šetření, které provedla agentura KANTAR Millward Brown, tak odpovědělo 91 procent deseti- až dvanáctiletých a 74 procent dospívajících.

"Mobily na táborech jsou neštěstí. Místo, abyste se standardně dozvídal o neshodách mezi dětmi od dětí, tak se to dozvídáte od rodičů, protože jim Pepíček volal, že se něco stalo," řekl Aktuálně.cz šéf pražských domů dětí a mládeže Libor Bezděk.

U malých dětí doporučuje, aby si je s sebou nebraly, u těch starších se ale mobily zakázat nemohou. Podle Bezděka tak musí mít jejich používání alespoň striktní pravidla.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček považuje za iluzi myslet si, že rodič na dálku posílí pohodu a bezpečí dítěte. V praxi tomu je prý přesně naopak. Kontakt s dětmi v návalu smutku rodiče vystraší a ti vyrazí své tesknící dítě zachraňovat. To je přitom už druhý den spokojené a na večerní telefonát si ani nevzpomene.

Děti s rodiči se navíc podle Sedláčka připravují o krásný moment, kdy se po skončení tábora rodina opět sejde a vypráví si o tom, co kdo zažil. "Ti, co už si vše řekli po telefonu, zpravidla mlčí, ti, co mají touhu se o své zážitky podělit, je prožívají znovu," míní šéf České rady dětí a mládeže.

Mobily na táborech používá podle průzkumu prakticky polovina dětí a čím jsou starší, tím více. Zatímco ve věkové skupině 10 až 12 let dvě třetiny dětí nechávají mobilní telefon doma, u věkové skupiny 16 až 18 let jej naopak takřka dvě třetiny dětí využívají, uvedla česká rada.

Mobil k životu táborníka nepatří

Tábory se mezi sebou liší a s nimi i přístup k používání mobilů. Shoda ale podle Jakuba Kořínka z Pionýra je v tom, že mobily v běžném táborovém životě nemají místo. Na některých pionýrských táborech jsou sice povoleny, ale používání má jasná pravidla a vyhrazený čas. Cílem prý není se jich zbavit, ale začlenit je do táborového života tak, aby ho nenarušovaly.

"Na náš tábor jezdí většinou mladší děti, a tak mobily nedoporučujeme. Když už vznikne potřeba kontaktu s domovem, tak vedoucí svým mobilem zavolá třeba v odpoledním klidu rodičům a půjčí ho na chvilku dítěti," uvedl Jiří Tomčala z pražské pionýrské skupiny Omega.

Starší děti mohou podle něj mobil používat v úplném soukromí a v určitou denní dobu. Některé tábory se ale odehrávají zcela v přírodě a tam se používat mobily nedají. Takové tábory mají i skauti, kteří děti vedou podle svých principů k samostatnosti, spolupráci ve skupině a přebírání odpovědnosti. Táborů, kde se děti musí obejít bez mobilu, je podle výsledků loňského průzkumu pětina.

Rodiče mohou mobily svých dětí hlídat

Nadměrné užívání smartphonů dětmi a mládeží je celosvětově uznávaný problém, na který reagují i firmy, které tato zařízení vyrábějí, například Google či Apple. Obě společně s novými operačními systémy představily funkce, které rodičům umožňují lépe sledovat a ovlivňovat, kolik času jejich děti stráví s dotykovým zařízením.

"Nástroje jsou snadno dostupné. Rodiče díky nim získají přístup do statistik, které monitorují, jaké aplikace, jak často a jak dlouho jejich děti používají. Můžou nastavit limit, kolik času může dítě se zařízením strávit, či znemožnit jeho používání v konkrétní denní době, třeba když je čas jít spát nebo dělat domácí úkoly," řekl Aktuálně.cz šéf mobilní a VR divize technologické firmy Etnetera Miloš Felix.

Připomněl, že rodiče mohou zakázat nevhodné aplikace a případně jim i samotné zařízení na dálku vypnout. "Tyto nástroje jsou součástí konceptů zodpovědného používání digitálních technologií, které obě společnosti nedávno představily. Umožňují analyzovat i to, jak mobily používáme my sami, včetně nastavení limitů či uspání telefonu v době večeře, nebo hodinu před spaním," řekl Felix.