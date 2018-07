Trocha flákání o prázdninách dětem neuškodí. Mobil a počítač ale jen na hodinu denně, radí psycholog

O prázdninách by měli rodiče dělat s dětmi úplně obyčejné aktivity, ne jen jet na drahou dovolenou k moři. Na mobil a počítačové hry stačí jedna hodina denně, říká dětský psycholog Václav Mertin. Dětem podle něj v současnosti nejvíce chybí pohyb a také klid, při němž by si mohly najít čas třeba na knížku.

Praha - Prázdniny by měly sloužit k tomu, aby děti mohly být s rodiči pohromadě a věnovat se normálním aktivitám, jako třeba natírat plot, jezdit na kole nebo k babičce, vysvětluje dětský psycholog Václav Mertin z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

"Aktivity takové ne úplně ušlechtilé a neatraktivní, prostě normální, kdy o nic nejde, neřešíme známky a neděje se nic světodějného," vysvětluje Mertin.

Volnočasové aktivity v kruhu rodiny rozvíjejí dětské znalosti a dovednosti a také celkově utužují rodinné vztahy, připomněla speciální pedagožka z Asociace speciálních pedagogů v Brně Eva Čadová.

Zejména menší děti podle Mertina ocení, když nikam necestují a jsou jen s rodiči. Dítěti podle něj také neuškodí, když se bude o prázdninách "trochu flákat".

"Samozřejmě, že je spousta dětí, které jsou schopny se ploncat celým životem a je jim jedno, jestli jsou to prázdniny, sobota a neděle nebo školní rok. Tak toto tedy ne. Je to individuální. Řada dětí je ale během školního roku v takovém zápřahu, že když 14 dnů až tři týdny nebudou vyvíjet žádné ušlechtilé aktivity, bude to v pořádku," doporučuje Mertin.

Zlatá střední cesta, kdy děti trávily velkou část volna neorganizovaně venku - přirozeně rozvíjely fantazii i sociální dovednosti ve skupině vrstevníků, běhaly po hřišti, lezly po stromech a přitom měly i své domácí povinnosti, pomalu podle Čadové mizí.

"A to je škoda. Je třeba najít nějakou rovnováhu. Volný čas a poflakování po určitou dobu je fajn, ale velmi brzy by se děti začaly nudit. Tím, že během roku mají převážně čas organizovaný, často neví, co s volným dnem, a pak přijdou na pořad dne opět tablety, telefony, počítače… Někdy také může být problém s tím, že rodiče se dítě bojí pustit samotné ven," míní.

Rozplánovat dětem program na dva měsíce prázdnin je podle Čadové obvykle pro pracující rodiče obtížné a roli hrají i finance. Kdo má tu možnost, využívá služeb prarodičů.

"Nespornou výhodou hlídání babiček a dědečků je to, že patří do rodiny. Dětem se dostane maximální péče a láska, která dočasně nahradí pozornost rodičů, kteří nemají čas, protože jsou v práci, nebo odjeli na dovolenou sami," dodává speciální pedagožka. Pokud není babička, jsou podle odborníků dobrou volbou příměstské nebo klasické tábory.

Tablet a mobil o prázdninách jen na hodinu

Podle Mertina záleží jen na dospělých, jaké dětem vytvoří podmínky k tomu, aby se věnovaly jen počítači nebo mobilu. "Rodič musí říct, kolik času u toho stráví. Musí tam být z jejich strany někdy určitá míra násilí. To není to, že je budu fackovat, ale řeknu, jsou prázdniny, máte hodinu a dost a přes to nejede vlak," říká Mertin.

Během školního roku by podle něj u počítače a her měly děti strávit denně ještě méně času. Podle Čadové je ale těžké stanovit přesné časové limity, záleží na rodině a okolnostech. Nejdůležitější je podle ní udržet rovnováhu mezi časem stráveným s elektronikou a časem věnovaným rodině. "Telefon, tablet, herní konzole nebo televize - nic z toho není špatné, pokud čas strávený hraním nejde na úkor spánku, učení, sportu a času stráveného s rodinou a kamarády," míní expertka.

Pravidla by podle Čadové měla platit pro celou rodinu: nejen pro děti, ale i pro dospělé. "Souhlasila bych s tím, co jsem nedávno někde četla, že čas, který dětem takto dovolíme trávit, by se měl měnit na základě jejich věku. Jednoduchá poučka zní, že by měly před obrazovkami tabletu, nebo počítače trávit maximálně tolik času týdně, kolik jim je let," dodala.