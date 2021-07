Děti se zatím příliš neočkují. Za týden se registrovala jen desetina starších 12 let

Veronika Matúchová, Vojtěch Štěpán

Už týden se proti covidu-19 mohou očkovat děti ve věku od 12 do 15 let. Registrováno k očkování je více než deset procent z nich. Oslovená očkovací centra očekávají, že zájem ještě poroste, vakcinolog a pediatr Daniel Dražan však upozorňuje, že jejich počet v nadcházejících dnech výrazně vyrůst nemusí.

Více než 2500 dětí mladších 16 let už dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19, dalších 45 tisíc se pak k očkování přihlásilo. Týden poté, co ministerstvo rezervaci otevřelo pro děti od 12 do 15 let, tak o očkování projevila zájem zhruba desetina všech z této věkové skupiny.

Očkovací centra potvrzují, že rodiče zatím s přihlašováním dětí k očkování váhají. "Maminky se ptají, jestli vůbec očkujeme děti v tomto věku, často se ještě radí se svými pediatry," říká mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá s tím, že zatím očkují jen desítky dětí denně.

Výrazný zájem o vakcinaci dětí zatím nezaznamenali ani v pražské Bulovce, kde značnou část očkovaných tvoří dospělí, kteří sem přichází na druhou dávku. "Očekáváme ale, že počet zájemců z této skupiny se časem zvýší," říká mluvčí nemocnice Eva Libigerová.

Člen České vakcinologické společnosti a pediatr Daniel Dražan si však netroufá s jistotou tvrdit, že se počet zájemců o vakcínu mezi dětmi v nejbližších dnech výrazně zvětší. "Míra zájmu bude nejspíš záviset na dalším vývoji epidemie a schopnosti odborníků rodičům potřebu očkování dětí správně vysvětlit," vysvětluje Dražan.

Zájem o očkování v zatím nejmladší kategorii, která se může k vakcinaci přihlásit, je tak dosud výrazně nižší než v jiných skupinách. Například ve věkové skupině 16 až 29 let, pro kterou je očkování otevřeno už více než měsíc, se již zaregistrovalo 42 procent lidí. Celkem již zájem projevilo 5,7 milionu Čechů, což je zhruba 54 procent celé populace.

Ministerstvo zdravotnictví považuje očkování dětí za důležité nejen kvůli zvýšení celkové proočkovanosti populace, díky které by se virus mohl ve společnosti přestat šířit. "Dětské kolektivy totiž mohou být rizikem pro šíření choroby a její případné přenesení do rodin," prohlásil před časem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek však upozorňuje, že očkování dětí nemusí být tak masivní plošnou akcí. Doporučil by ho zejména dětem, kterým kvůli jejich zdravotnímu stavu hrozí těžký průběh covidu nebo žijí v domácnosti se seniorem či zdravotně handicapovaným člověkem. Zároveň však varuje, že nízká proočkovanost u dětí by mohla vést ke vzniku mutace, která se přizpůsobí dětem.

Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že děti patří v současnosti mezi nejnakaženější skupiny. Ve věkové kategorii 12 až 15 let přibylo za poslední týden 17,7 nakaženého na 100 tisíc obyvatel, hůře na tom je pak už jen věková skupina 16 až 19 let (31,3 nakaženého na 100 tisíc) a dvacátníci (26,4 nakaženého na 100 tisíc). Ostatní věkové skupiny mají pod 10 nakažených na 100 tisíc obyvatel, některé dokonce výrazně. U seniorů starších 65 let, kde je vysoká proočkovanost, se za posledních sedm dní nakazilo pouze 1,8 člověka na 100 tisíc obyvatel.

V tuto chvíli je však dětem dostupná pouze vakcína společností Pfizer/BioNTech, která se jako jediná může aplikovat mladším 16 let. Další očkovací látky by však měly následovat.

Děti navíc nemohou do všech očkovacích center jako dospělí. U jejich očkování musí být kromě rodiče přítomný také pediatr, kterého všude nemají. V každém kraji však fungují minimálně dvě centra, kde děti očkují. Například v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem jich je ale dokonce osm.