Část lidí odmítá druhou dávku. Bojí se AstraZenecy, nabídněme jim Pfizer, říká expert

Půl procenta lidí nedorazí podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na druhou dávku očkování. Jedna dávka přitom zvláště proti mutacím koronaviru nechrání dostatečně. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka mají lidé obavy zejména z druhé dávky AstraZenecy. Doočkovat by se tak podle něj tito lidé mohli vakcínou Pfizer. Takový postup ale zatím v Česku není možný.

V pondělí mělo do oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi dorazit na očkování proti covidu-19 zhruba 1200 lidí. Hned 27 těch, kteří měli přijít na druhou dávku, se ale nedostavilo. "Podle našich informací si lidé někde přečetli, že jim bude stačit jedna dávka, a nepřišli," vysvětluje mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Jedna dávka vakcíny však neposkytuje dostatečnou ochranu, což platí zejména pro mutace koronaviru. Podobnou zkušenost mají i jiná očkovací centra, která však upozorňují, že jde denně maximálně o jednotky případů, což potvrzují i souhrnné údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle nich do 10. dubna nepřišlo na plánovanou druhou dávku očkování 1,4 procenta lidí. Po tomto datu, kdy se změnil rozestup mezi jednotlivými dávkami, toto číslo kleslo na 0,5 procenta.

"Jedná se o podíl pacientů, kteří nepřišli ani do deseti dnů po termínu, aniž k tomu měli nějaký objektivní důvod, jako je například infekce covidem po první dávce nebo úmrtí s covidem," říká mluvčí ústavu Lenka Svobodová.

Podle ní by však toto číslo mohlo ještě klesnout. Někteří lidé totiž na druhou dávku nedorazili proto, že měli jiné vážné onemocnění, které s covidem nesouvisí, a nemohli se proto nechat očkovat, ačkoliv o to mají zájem.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek se domnívá, že problém může být v tom, že se mladší lidé bojí vakcíny od firmy AstraZeneca. "Dočetli se, že řada států nedoporučuje vektorové vakcíny aplikovat lidem mladším šedesáti, někde i padesáti let. A teď se bojí přijít na druhou dávku, proto už radši nepřijdou," míní Chlíbek.

Česko by proto podle něj mělo co nejrychleji rozhodnout, zda je takové lidi možné doočkovat jinou vakcínou. "Musí se začít intenzivně diskutovat o možnosti takovým lidem aplikovat třeba vakcínu Pfizer jako druhou dávku. Už existují studie, které potvrzují, že to je bezpečné, a postupně přibývá států, které toto připouštějí," dodává Chlíbek. Například německá kancléřka Angela Merkelová dostala nejdříve v dubnu první dávku AstraZenecy a jako druhou dávku tento týden Modernu.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv ale ještě není zcela prokázané, že takový postup je bezpečný, ač to zatím některé studie uvádějí. "Výstupy z těchto studií naznačují, že kombinování vakcín bude pravděpodobně možné, je však potřeba doplnit další data. Vzhledem k malému vzorku očkovaných osob ve studiích je totiž stále potřeba brát informace o bezpečnosti a účinnosti jako orientační," vysvětluje ředitelka ústavu Irena Storová.

Ústav tak nyní trvá na tom, ať doočkování druhou dávkou probíhá stejnou vakcínou. Storová však upozorňuje, že tento postoj se může změnit na základě dalších výsledků studií, které aktuálně probíhají.

Nejčastěji lidé nechodí kvůli zdravotním důvodům

To, že někteří lidé nepřijdou na druhou dávku, nemocnicím žádné vážné komplikace nezpůsobuje, protože se nedostavuje jen minimum lidí. "Statistiku osob, které se nedostavily na očkování, si nevedeme. Takových jsou týdně pouze jednotky a řada z nich pro to má vážné, většinou zdravotní, důvody. Takovým poté vyhovíme a telefonicky nabídneme jiný termín tak, aby byl dodržen odstup mezi jednotlivými dávkami," popisuje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Také do očkovacího centra Fakultní nemocnice Plzeň se na druhou dávku doposud nedostavilo pouze několik klientů, a to převážně kvůli akutním zdravotním důvodům. "Domluvili jsme se však vždy na odpovídajícím náhradním termínu," říká mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

O něco více lidí zmeškalo druhou dávku v Jablonci nad Nisou, kam na ni nedorazilo přibližně čtyři sta lidí. "Dosud jsme v našem centru naočkovali druhou dávkou 16 822 zájemců, takže se jedná o zhruba 2,4 procenta lidí," říká mluvčí nemocnice Jana Válková. I zde lidé uvádí především zdravotní důvody, například pobyt v lázních nebo operaci.

Očkovacím centrům tak někdy zbývají nevyužité vakcíny. Třeba ve zmíněné Boleslavi proto volné dávky hned nabízí lidem, kteří jsou registrovaní k očkování. "Naše operátorky je kontaktují telefonicky. Vždy se nám daří tyto vakcíny vyočkovat," říká mluvčí Kopalová.

Pokud lidé nepřijdou na stanovený termín druhého očkování, musí si dojednat nový termín telefonicky nebo přes e-mail, už se nemohou registrovat přes centrální systém. "Pokud se ale neozvou včas a nebude jim druhá dávka podána ve schváleném odstupu, musí začít vakcinace opět od první dávky," dodává Kopalová s tím, že něco takového se ale zatím nestalo.

Také mluvčí Levorová vysvětluje, že nemocnice najde pro případné zbývající dávky vakcín vždy uplatnění, protože eviduje seznam náhradníků, kteří jsou v dostupné vzdálenosti a mohou tak být okamžitě naočkováni.

Podle mluvčí jablonecké nemocnice se stává, že se lidé neomluví třeba proto, že nemají přístup k internetu. "S kolegyní každý týden vyjíždíme statistiky a ty, kteří se nedostavili na druhou dávku bez omluvy a požadavku na náhradní termín, obvoláváme a domluvíme nový termín," popisuje Válková.