"Dej si radši vodu." Obézní děti dostanou náramek, bude je hlídat i motivovat

Tisícovka obézních dětí se brzy dočká nezvyklé technické vymoženosti. V rámci Národního programu prevence obezity u dětí dostanou zájemci náramek s aplikací, která je bude motivovat k tomu, aby jedli a pili zdravěji. "A když se naopak budou stravovat špatně, aplikace je na to také upozorní," řekla Aktuálně.cz Lucie Mandelová z Národního screeningového centra.

"Jako země máme skutečně velký problém v tom, že přibývá dětí s nadváhou, u kterých navíc nefungují rady typu 'jezte zdravě'," přiznává Lucie Mandelová z Národního screeningového centra v Brně.

Podle ní je nutné najít nové způsoby, jak děti zaujmout a vést je k pohybu a zdravému stravování. Jedním z takových způsobů je projekt, který vznikl ve spolupráci jejího pracoviště, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Českého vysokého učení technického.

"Vybraných tisíc dětí od 6 do 11 let bude mít fitness náramek propojený s mobilní aplikací, do kterého budou s rodiči zapisovat svůj energetický příjem. Budou také chodit na pravidelné kontroly k praktickému lékaři pro děti po dobu jednoho roku," vysvětluje Mandelová s tím, že s pomocí náramku budou monitorovat i energetický výdej dětí.

Autoři projektu chtějí, aby děti skutečně měly zájem sportovat a jíst zdravěji, proto pro ně připravili také odměny. "Aplikace bude hravá. Pokud bude dítě splňovat energetický příjem i výdej, bude sbírat body i postavičky, což je může motivovat ke změně," říká. Děti by také mohly využívat nabídku různých sportovišť či klubů. Aplikace ale nebude jen chválit. Pokud dítě vypije příliš sladkých nápojů, aplikace ho vyzve, aby se raději napilo vody.

Kdy si první děti nasadí náramek a spustí speciální aplikaci, zatím není jasné. Podle odborníků je potřeba děti vybrat ve spolupráci s praktickými lékaři.

Aktuálně.cz vloni přineslo reportáž z dětské léčebny v jihomoravském Křetíně, kde se snaží dětem s nadváhou pomáhat. Pokud jim totiž kila zůstanou i v dospělém věku, vystavují se většímu riziku cukrovky, rakoviny a dalších vážných nemocí.

Obézních dětí přitom stále přibývá. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost měla v roce 2021 problémy s nadváhou zhruba čtvrtina dětí, obézních jich bylo 16 procent. O pět let dříve jich přitom bylo jen 10 procent. "Dříve mělo dítě 90 kilo a už jsme se divili. Dnes mívají daleko víc," sdělila v reportáži pediatrička Kateřina Bednaříková.

Video: Děti budou sbírat body a postavičky, říká odbornice o náramku proti nadváze dětí