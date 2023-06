Měsíc bez koly a brambůrků. Chci odjet jako Rambo, říkají děti v léčebně pro obézní

Přijíždějí na měsíc a učí se, jak správně cvičit, jíst a zbavit se bažení po jídle. Ve špičkové léčebně v jihomoravském Křetíně ale není cílem, aby obézní děti okamžitě zhubly o desítky kil. Během pobytu si dají i moučník a špekáček. "Jen musí vědět, že si nemohou dát dva," vysvětluje vedoucí lékařka Kateřina Bednaříková.

Do letních prázdnin zbývá měsíc, v hlavní hale zámku v Křetíně už teď ale na člověka dýchne atmosféra dětského tábora. Po budově se potloukají skupinky dětí, které se sice znají jen pár dní, už jsou ale velkými kamarády. Na nástěnce se jim počítají body do hry "Křetín memes". Vyvěšený denní program naznačuje, že děti se dělí na dva oddíly - hvězdičky a sluníčka.

Za zábavou, čerstvým vzduchem a kamarády ale děti nepřijely. Do bývalého zámečku rodu Des Fours Walderode v Křetíně nedaleko Blanska dorazily proto, že chtějí od zásady změnit svůj život. Budova uprostřed parku slouží dětem od 60. let minulého století, od roku 2011 je odbornou léčebnou.

Michal, Vašek, Pepa, Honza a další kluci už dva týdny patří mezi sluníčka. Tak tu říká dětem a teenagerům, kteří přijeli bojovat s nadváhou a obezitou. Vedle hvězdiček, tedy dlouhodobě nemocných, tvoří většinu klientů léčebny. Hvězdičky zase mají vadné držení těla, nebo trpí nemocemi dýchacích cest.

Dopolední vyučování zrovna skončilo a je čas cvičit. Začíná se v hlavní hale na trampolínách. Pro většinu sluníček býval dříve pohyb trápením, teď je to jiný obrázek. Není nouze o úsměvy a vtípky, kluci se vzájemně předhání, kdo zvládne v daném cviku lépe napodobit cvičitelku. Některým to chvíli trvá, jiní to hravě zvládají napoprvé.

V suterénu má léčebna vlastní malou posilovnu s běžeckými pásy, rotopedy, veslovacím trenažérem i boxovacím pytlem. "Snad to pode mnou nepraskne," říká hoch, který si chce zacvičit na závěsném posilovacím systému. "Prosím tě, když to vydrželo mně, tak to vydrží všechno," říká s úsměvem další.

Zdatně působí například čtrnáctiletý Josef v černé mikině. Dříve se moc nehýbal, nechodil ven, jedl nepravidelně a nezdravě, teď je odhodlaný všechno změnit. "Částečně to mám dědičné. Můj taťka má dva metry, takže se na něm váha rozloží. Pro mě je to moc," říká 175 centimetrů vysoký chlapec.

Nejprve si na internetu hledal, jak lépe jíst, a začal posilovat. Pak mu dětská lékařka řekla o pobytu v Křetíně. "Nikdo mě nenutil sem jet. Sám jsem si řekl, že to bude dobré, abych si navykl na nějaký jiný režim," prohlašuje sebejistě.

Do konce pobytu mu zbývají dva týdny, rozhodně nelituje, že přijel. "Necítím se vždycky úplně fajn, ale je potřeba pokračovat. Člověk tu i na ostatních vidí, jak nadváha může kazit zdraví, a chce tomu zamezit," popisuje chlapec s tím, že mu chybí rodina. Pobyt trvá měsíc, cesty domů nejsou povolené. "Doufám, že přijedu jako Rambo," dodává v narážce na svalnatého hrdinu akčních filmů.

Jen jeden špekáček

Josefův přístup je ale podle dat spíš výjimečný. Obézních dětí v Česku přibývá. Studie Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost z roku 2021 odhalila, že problémy s váhou jich má zhruba čtvrtina. Obézních je 16 procent. V roce 2016 to bylo jen 10 procent.

"Dřív mělo dítě 90 kilo a už jsme se divili. Dnes mívají daleko víc," říká pediatrička Kateřina Bednaříková, která už 13 let stojí v čele Jihomoravských dětských léčeben. V Křetíně je vrchní lékařkou, zařízení jako místní léčebna mají pomoci trend zvrátit. A zabránit tomu, aby v budoucnu více Čechů trpělo onemocněním srdce, cukrovkou či rakovinou, tedy poruchami s obezitou spojenými.

Léčba v zámku s bazénem a 40 lůžky Dětská léčebna Křetín v jihomoravském okrese Blansko je určená pro děti a teenagery od dvou do 18 let. Kromě bojujících s nadváhou a obezitou tu pobývají také ti, kdo dlouhodobě trpí onemocněním dýchacích cest nebo vadným držením těla. Zařízení má 40 lůžek, děti spí v deseti pokojích po dvou až šesti. Všechny mají vlastní záchod i sprchu.

Každé dítě tu má individuální plán. Pečují o ně dva lékaři, 11 zdravotních sester, dvě fyzioterapeutky, nutriční terapeutka, psycholog, ošetřovatelky a kondiční trenér. Jsou tu také pedagogové starající se o volný čas.

Zámek postavený na místě staršího sídla v 19. století rodem Des Fours Walderode obklopuje park. K němu přiléhá běžecká trasa, rehabilitační bazén, hřiště pro fotbal či basketbal a také malé lanové centrum. Ve druhé polovině 20. století tu byla dětská ozdravovna, od roku 2011 změněná na léčebnu.

Obézních dětí podle Bednaříkové přibylo v období pandemie covidu, kdy je přísná opatření na dlouhé měsíce uzavřela v jejich pokojích. Čísla ale rostla už předtím. Lékařka to dává částečně za vinu změně v přístupu rodičů. "Čím dál častěji mají problém uznat, že jejich dítě je obézní," upozorňuje.

V naprosté většině případů má podle ní obezita původ právě v přístupu rodiny. "Často se stravují špatně všichni. V rodinách se dítěti nevěnují, neberou jej ven. Míváme tu i děti z neúplných rodin. Jeden rodič mu dovolí to, druhý zase ono, dítě ale potřebuje vědět, co je pro něj dobré a co ne," říká Bednaříková.

Po cvičení přichází čas na oběd. Kdo by čekal, že kuchař naloží dětem talíře studené zeleniny, pletl by se. Děti dostávají krůtí stehenní steak a špagety s pestem, cuketou a rajčaty. Další dny zase kung-pao, králičí stehno, nebo vepřovou kýtu. K večeři paštiku či minipizzy.

I to je pro většinu dětí pokrok. Do léčebny přijíždějí bez pravidelného režimu. Běžně nesnídají, takže pak mají tendenci se na oběd "dojíst" dvojnásob. Mnoho z nich vynechává jídlo, které mají zaplacené ve škole, a místo něj si koupí brambůrky nebo pizzu. Zapijí je energetickými a slazenými nápoji.

Bednaříková upozorňuje, že cílem pobytu není, aby dítě zhublo extrémně. Stačí, když se naučí jíst běžným způsobem, pravidelně a bez přejídání. "Nejde nám o to je vyhladovět. Naopak, chce to pomalé hubnutí. Mají tu úplně normální, vyváženou stravu," říká.

Dvakrát za pobyt si děti mohou dopřát kousek dortu a v létě si u táboráku dají špekáček. "Proč ne. Jen musí vědět, že si nemůžou dát dva, stačí jeden," uvádí Bednaříková. Kola nebo "energeťáky" jsou v léčebně zakázané.

Po sladkém se podle doktorky dětem stýská nejvíce. Vydržet bažení po jídle, třeba během rodinných oslav se švédskými stoly, jim pomáhá místní psycholožka. "Důležité je i to, aby se děti nehroutily, když snědí dva kousky dortu. Musí vidět, že jídlo není strašák," popisuje Bednaříková.

Novému směřování je v Křetíně uzpůsobena i výuka. Vedle předmětů, jako je čeština nebo matematika, se tu děti učí také o zdravé výživě a životním stylu. Sluníčka si například samy zkouší ze zdravých potravin složit svačinu.

Jinak je náplní hlavně pohyb. Děti cvičí třikrát denně, včetně soboty. Vybrat si mohou z desítek různých aktivit - od fotbalu a florbalu přes discgolf a zumbu až po plavání v místním bazénu. Jindy zase vyrazí za "keškou". Léčebna učí děti i nordic walking, intenzivní severskou chůzi s holemi. Využít se snaží také mobilní telefony dětí - například pro cvičící aplikace.

0:55 „Obézní děti u nás jedí zdravě a cvičí několikrát denně,“ říká lékařka z léčebny v Křetíně. | Video: Tomáš Klézl

Sabotující rodiče

Za měsíc tak sluníčka shodí deset i více kilogramů. Výzva je ale čeká po návratu domů - udržet si nový životní styl. Ne vždy se to povede. Bednaříková vzpomíná na chlapce, který léčebnou prošel před dvěma lety. "Šestnáct let, středoškolák, přes 200 kilo. Zdál se v pohodě, ale špatně komunikoval s matkou a jejím novým partnerem. Nebrali ho na dovolenou, protože se nevešel do sedadla v letadle. Byl jen doma u počítače," vypráví.

"Byl hrozně fajn, během měsíce se mu tady podařilo zhubnout. Další rok jsem psala matce, jestli nepřijede znovu, ale ona, že už nechce. Říkala jsem jí, že kluka čeká smrt, má zbytnělé srdce. A ona, že s tím nic nezmůže," říká doktorka.

Připomíná také dívku s cukrovkou, která si díky pobytu v léčebně mohla přestat píchat inzulin. "Pak přijela matka a přivezla jí bábovku. Dítě, které jsme tu vypiplali, často odchází do stejného režimu jako předtím," uvádí Bednaříková. Rodiče navíc mnohdy sabotují pokrok dítěte už během pobytu. Během návštěvy se mu například snaží tajně předat čokoládu.

Převládají ale ti, kteří s léčebnou spolupracují dlouhodobě. To, že dítě dojíždí do Křetína opakovaně, není nutně špatně. "Děti musí často mentálně dozrát. Spousta z nich se sem i hodně těší, domlouvají se s kamarády, které tady poznaly, aby jely ve stejnou dobu," popisuje efekt Bednaříková.