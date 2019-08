Děti mají v puse stále něco sladkého a kazů přibývá, říká zubařka. Viní z toho rodiče

Péče o dětský chrup je důležitá již od prvního zoubku. Plak, který se na povrchu zubů tvoří, totiž přispívá k jejich kažení. S rostoucím výskytem reklam na sladkosti roste podle zubařky Tetiany Ridchenkové i počet kazů u dětí. Další problém vidí v chování rodičů, kteří své děti při čištění zubů dostatečně nekontrolují, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak to vypadá s kvalitou zubů u dětí? Měly dříve méně kazů, nebo víc?

Jako zubařka pracuji již patnáct let a musím říct, že se to spíše zhoršuje. Reklama přispívá k tomu, že kupujeme sladkosti jako odměnu pro své děti. V obchodě u pokladen jsou vždy čokolády, které dítě vyžaduje a rodič mu je často koupí, aby ho uspokojil. Denně vidím, že děti mají neustále něco sladkého v puse. Netvrdím, že by se sladkosti měly přestat jíst, ale všeho s mírou.

Kdy mají rodiče začít pečovat o zuby svých dětí?

Určitě už od prvního zoubku. Rodiče musí pravidelně kontrolovat, jestli se neklube další. Stačí ho čistit alespoň jednou denně. Je mnoho zubních past, které se liší podle věku jejich uživatele, ale u tak malých dětí se ještě používat nemusí. Nejdůležitější je mechanické odstranění zubního plaku. Stačí bez pasty, třeba jen prstem, který omotáte gázou. Záleží i na tom, jestli rodiče dítěti dávají sladké nápoje. Setkávám se i s lidmi, kteří svým dětem dávají dudlíky se slazenými nápoji na noc. U těchto dětí je potom výskyt zubního plaku častější, a proto je důležité zoubky kontrolovat.

Je péče o mléčné zuby zásadní, přestože stejně vypadnou?

Čištění mléčných zubů je důležité zpravidla pro vypracování zvyku. Pokud rodiče budou vést dítě ke každodennímu čištění, tak si na to zvykne a nebude ho to otravovat. Jakmile má dítě už stálý chrup, těžko návyk zavede, protože je už starší. Druhá věc je, že pokud dítě péči o mléčné zuby zanedbává, může se stát, že vedle zkaženého mléčného zoubku vyroste stálý chrup, který se poté také zkazí.

Může tedy nedostatečné čištění mléčných zubů mít dopady i na trvalý chrup?

Ano. Když si dítě nečistí mléčné zuby, a nemá tedy ten návyk, tak si pravděpodobně nebude čistit ani zuby stálé. To je asi největší dopad. Vždy ale záleží na genetice. Někteří lidé mají předpoklady ke vzniku kazů po celý život. Správným čištěním se však dá předejít mnoha problémům i u těchto jedinců.

Co všechno musí děti pro své zuby dělat?

Nejdůležitější je večerní čištění. Přes den se jídlo zachycuje mezi zuby a tvoří se i zubní plak. Všechna péče však nezávisí jen na dítěti. Rodič musí vždy zkontrolovat, jestli jsou zuby řádně čisté, hlavně u dětí do deseti let. Díky vyvinutí zvyku na čištění zubů to starší děti berou jako samozřejmost. K pečlivé kontrole slouží i barvicí roztoky. Jestliže si rodič není jistý, že si jeho dítě správně vyčistilo zuby, kápne mu kapku roztoku pod jazyk a špatně vyčištěné zuby s plakem se zbarví do modra. Ranní čištění zubů je také samozřejmostí, ale to večerní je důležitější.

Jak často musí děti navštěvovat zubaře?

Ideálně více než dvakrát ročně. Dětské zuby se hodně liší od těch dospělých. Dokonce i kazy se u nich vyvíjejí rychleji. Doporučuji návštěvu zubaře minimálně třikrát do roka.

Je v dětství nějaký zásadní věk pro rozvoj chrupu?

Výměna dětského chrupu za stálý je stoprocentně zásadní. Starost o mléčné zuby se dá ještě trošičku zanedbat, ale u stálého to už nejde. Od šesti let, když se zoubky mění, tak se musí zvýšit kontrola zubů i jejich údržba.

Jaké nejčastější chyby dělají rodiče při péči o zuby svých dětí?

Nevěnují dostatek času kontrole svých dětí při čištění. Jak jsem již řekla, nejdůležitější je naučit dítě, aby si samo pořádně pečovalo o chrup již odmala.

Čeho by se děti měly vyvarovat?

Cukrů na noc. Během dne si mohou dát bonbon nebo sušenku. Ideálně pak vyčistit hned zuby, ale to většinou stejně nejde. Takže večer už nejíst sladkosti. Stává se totiž, že i když si dítě večer vyčistí zuby, tak mu rodič dá ještě nějaký bonbon třeba za odměnu. Málokdy si ale uvědomuje, že si pak dítě musí zuby znovu vyčistit. Cukry totiž přispívají ke tvoření zubního plaku. Bakterie, které jsou v zubní mikroflóře, milují cukry a vytváří pak na zubech plak. Jeho hromaděním vznikají kazy.

Je podle vás pro děti lepší mechanický, nebo elektrický kartáček?

Elektrický zubní kartáček není zárukou pro lépe vyčištěné zuby. Dítě se musí naučit pracovat s mechanickým kartáčkem.

Pokud má dítě křivé zuby, je lepší to řešit hned, nebo počkat nějakou dobu, jestli se zuby samy nespraví?

Zuby se samy nesrovnají, takže čím dřív člověk zajde za odborníkem, tím lépe. Při pravidelných návštěvách zubního lékaře se kontroluje i vztah mezi čelistí a křivými zuby. Díky tomu doktor hned pozná deformaci a informuje o tom rodiče. V případě výrazné deformace chrupu dáváme doporučení na rovnátka hned. V ostatních případech se křivé zuby řeší s doktorem, až když má dítě stálý chrup, tedy ve dvanácti až třinácti letech.

Existují stále hromadné prohlídky u zubaře pro děti na základních školách?

Dříve jsem je dělala, ale teď si nejsem jistá, jestli stále jsou. Pamatuji si, že jsme je přestali dělat hlavně kvůli rodičům. Dítěti například upadla ráno plomba, rodič si toho nevšiml a přišel na to až zubař ve škole. Rodič si pak stěžoval, že mu ji zubař vytáhl schválně, aby musel zaplatit za novou.