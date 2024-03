Poprvé se napijí už v deseti letech. Lékaři řeší stovky otrav alkoholem u dětí ročně

Případy dětí, které skončily po požití cukrovinek s HHC ve vážném stavu v nemocnici, přiměly vládu některé chemické látky blízké konopí zakázat. České děti však mnohem častěji končí v rukou lékařů kvůli alkoholu, vůči němuž stále přetrvává benevolentní přístup. Jde přitom o nejčastější příčinu předávkování, potvrzují oslovené velké nemocnice. V každé řeší vyšší desítky případů ročně.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze loni řešili 65 případů intoxikace alkoholem. "Počty ale nelze určit přesně, protože ne vždy se při příjmu zadá správná diagnóza," říká primář kliniky pediatrie Petr Koťátko. Čtyřicet dětí přijali v souvislosti s užitím drog a zhruba třicítka se pomocí prášků či návykových látek pokusila o sebevraždu předávkováním.

V Thomayerově nemocnici loni měli kvůli alkoholu 28 dětí. "Většinou byly hospitalizované na jednotce intenzivní péče na pediatrické klinice či v rámci našeho oddělení dětské intenzivní medicíny," uvádí mluvčí Petr Sulek. Druhá látka, která se podle něj u předávkovaných dětí nejčastěji objevovala, byl pervitin. Předloni nemocnice přijala osm dětí s metamfetaminem v krvi.

V motolské nemocnici loni přijali kvůli alkoholu 74 dětí, říká primářka urgentního příjmu dětí Jitka Dissou. V plzeňské fakultní nemocnici jich bylo přes padesát. I další nemocnice, které Aktuálně.cz oslovilo, potvrzují podstatně vyšší zkušenost s dětmi předávkovanými alkoholem v porovnání s jinými látkami.

Na vině není podle odborníků pouze benevolentní přístup Česka k pití, ale také jednoduchá dostupnost. "Neexistuje na světě země, kde by se tak slabě vymáhalo dodržování zákazu prodeje alkoholu do 18 let jako v Česku," řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Podle něj patří Česko v tomto ohledu k nejhorším na světě. Obchodní inspekce provedla předloni celkem 7414 kontrol, při nichž odhalila prodej alkoholu nezletilým ve 220 případech.

"Z klinické praxe vím, že děti a dospívající mají vytipované obchody, kde jim alkohol prodají. Často mají také starší kamarády, kteří jim to za nějakou úplatu koupí. Nebo zkrátka alkohol seberou rodičům či si ulijí z načatých láhví," popisuje dětský adiktolog Tomáš Jandáč.

Podle výsledků mezinárodní studie z roku 2022 mělo zkušenost s konzumací alkoholu v Česku 24 procent jedenáctiletých a 44 procent třináctiletých dětí. Mezi patnáctiletými uvedlo zkušenost s pitím téměř 73 procent respondentů.

Vodku s rumem v osmé třídě

Ve třinácti letech začala pít i dnes třiadvacetiletá barmanka Monika, jejíž identitu redakce zná, na její přání ji ale neuveřejňuje. Alkohol jí obvykle sháněli starší přátelé. "Také jsme mezi sebou v partě měli starší kluky, kteří vypadali, že by mohli být plnoletí. Já sama neměla odvahu jít si pití koupit, maximálně jsem zkusila, jestli mi dají prodavači nějaký cider," vzpomíná. S kamarády obvykle chodívala pít do parků. "Většinou jsme měli rum s colou, víno nebo vodku," popisuje.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že české děti se k alkoholu poprvé dostanou v průměru ve dvanácti letech. Podle adiktologa Jandáče je ale běžné, že se poprvé napijí už v deseti. "Samozřejmě existují případy, kdy ochutnají alkohol daleko dříve. Třeba jim rodiče dají napít piva nebo vína, k čemuž běžně dochází například při oslavách," popisuje.

Takový přístup může být problematický. Podle odborníka hraje ve vztahu dítěte k alkoholu zásadní roli právě rodina. "Každý vnímá, jestli si táta dává pravidelně pivo k obědu nebo u večerních zpráv. Zda do sebe hodí panáka, aby dokázal zpracovat své emoce, třeba vztek či smutek. Je to pro děti velmi důležité, protože se tak sociálně učí. Jsou mnohdy přesvědčené, že alkohol patří do dospělého světa, do kterého se touží dostat," popisuje, proč může být experimentování s pitím pro děti lákavé.

Mezi jeho klienty se nejčastěji objevují děti od třinácti do patnácti let. Ty kromě dospělosti často láká i socializační role drogy. "Alkohol umí bourat bariéry, máme pocit, že se nám po něm snadno komunikuje, že lépe zapadáme do party. Může být ale taky prvním prostředkem, pomocí kterého se duševně nemocní vyrovnávají s vnitřními problémy, jako jsou úzkosti, depresivní stavy nebo panické ataky," říká.

Rodiče by se měli vyvarovat vzteku a přiznat strach Podle Jandáče část rodičů závislost svého dítěte na alkoholu řeší křikem a zákazy, což v mnoha případech nefunguje. "Osvědčilo se nám, když rodiče při komunikaci přiznají, že mají o děti strach, protože je mají rádi. A následně jim nabídnou pomoc," vyjmenovává odborník příklady. Rodičům také radí, aby vyhledali poradenské služby, jako jsou například rodičovské skupiny v adiktologických ambulancích. "Přichází tam pouze dospělí, kteří mohou s pracovníky zařízení probrat, jak mohou k problému jejich potomka přistupovat a najít cestu k jeho řešení," uzavírá.

Že je dítě závislé, mnohdy odhalí všímaví učitelé. Znamením, že něco není v pořádku, může být časté zaspávání do školy nebo vyšší absence. "Mohou usínat v hodinách a mít potíže se soustředěním. Závislost se u mladistvých také projevuje zanedbáváním zevnějšku, horší hygienou nebo i modřinami z pádů v opilosti. Kvůli alkoholu se mohou také prát. Často se shání po penězích nebo kapesné místo za svačinu utratí za pití," vyjmenovává odborník možné příznaky.

Experimentování s návykovými látkami není u dospívajících neobvyklé, podle odborníka však záleží na tom, zda jde o jednorázovou zkušenost, anebo jestli se alkoholové excesy začnou opakovat. "Potřeba opíjet se do němoty naznačuje velký problém. Také je nebezpečné, když dítě začne pít v tajnosti a stranit se kolektivu. Závislost se projevuje i tak, že mladistvý na pití hodně myslí. Už ve škole uvažuje o tom, že se těší, až půjde ze školy a napije se," říká Jandáč s tím, že se u závislých mohou objevovat i třesy, ke kterým dochází v důsledku abstinenčních příznaků.