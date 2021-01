Jak dlouho potrvá ochrana a bude fungovat i proti mutacím? Deset odpovědí k vakcíně

Očkování proti nemoci covid-19 se v Česku rozjíždí. Vakcínu dostaly tisíce zdravotníků a další jsou v pořadí. K podávané vakcíně Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech se navíc v dohledné době přidá i druhá od americké společnosti Moderna. Co to vakcína proti nemoci covid-19 vůbec je, jak dlouho potrvá její ochrana a kdo by měl očkování vynechat? Dozvíte se v desateru otázek a odpovědí Aktuálně.cz

Co je vakcína proti covid-19 a jak účinkuje? Vakcíny Comirnaty i Moderna slouží jako prevence onemocnění covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob ve věku nejméně 16 let. Jejich úkolem je naučit organismus bránit se proti onemocnění covid-19. Jak fungují? Obě obsahují molekulu zvanou "messenger RNA" (mRNA), která obsahuje instrukce k vytvoření takzvaného spike proteinu - bílkoviny nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcíny některé buňky získají instrukce z mRNA a začnou dočasně vytvářet spike protein. "Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje bílé krvinky pro obranu organismu," píše Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pokud se očkovaný poté setká s virem, jeho tělo vetřelce rozpozná a bude schopno se proti němu bránit. SÚKL upozorňuje, že vakcíny neobsahují samotný virus, a není tak možné, aby nemoc vyvolaly.